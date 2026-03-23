Récord histórico: Activos de fondos de inversión ya rebasan los 5 billones de pesos

Los fondos de inversión en México iniciaron 2026 con un nivel histórico de activos bajo gestión.

Al cierre de febrero de 2026, el monto total alcanzó 5.028 billones de pesos, superando por primera vez la barrera de los 5 billones de pesos y registrando un crecimiento anual de 13.37%, de acuerdo con datos de la industria.

La evolución durante 2025 muestra una tendencia de crecimiento prácticamente continuo; los activos pasaron de niveles cercanos a 4.4 billones de pesos a inicios del año a más de 4.9 billones hacia el cierre, reflejando un flujo constante de recursos hacia estos instrumentos financieros.

El incremento sostenido sugiere una mayor confianza de los inversionistas y una diversificación creciente del ahorro en México.

Adicionalmente, el avance hacia nuevos máximos históricos consolida a los fondos de inversión como una alternativa relevante dentro del sistema financiero, tanto para inversionistas individuales como institucionales.