México destaca entre las economías emergentes durante el segundo semestre del 2025 : GBM

Hacia el cierre del 2025, el panorama económico para México combina tantos retos significativos con oportunidades que podrían marcar un punto de inflexión para la actividad económica hacia el cierre de año.

De acuerdo con el equipo de análisis de Grupo Bursátil Mexicano (GBM) Casa de Bolsa, México ha logrado destacar entre las economías emergentes a pesar de la incertidumbre macroeconómica generada en los últimos meses, en particular tras las decisiones comerciales del presidente del Estados Unidos, Donald Trump, ya que se percibe una conducción económica más moderada y pragmática, lo que ha favorecido una narrativa positiva y un atractivo relativo frente a otros países de la región. De hecho, diversos fondos internacionales han señalado al país como uno de sus destinos preferidos dentro de América Latina.

“En un contexto marcado por tensiones comerciales, México ha buscado mantener una relación cercana con Estados Unidos, con el objetivo de preservar un comercio justo y equilibrado entre ambas economías. No obstante, la reciente advertencia de imponer aranceles ha reavivado las especulaciones entre inversionistas sobre un posible incremento en las tarifas aplicadas a las exportaciones mexicanas hacia el mercado estadounidense”, consideran.

Bajo dicho escenario, los especialistas consideran que México debe actuar con cautela en la próxima revisión del T-MEC, ya que la renegociación podría traducirse en la apertura de nuevas oportunidades dadas las ventajas relativas, especialmente ante competidores asiáticos, particularmente si la revisión del tratado brinda certidumbre para inversiones asociadas al nearshoring.

Los analistas de GBM consideran que el crecimiento económico seguirá limitado, con un estimado proyectado para este año de 0.5%, pero con condiciones más favorables hacia el segundo semestre.

En lo que respecta al desarrollo de sectores como el de consumo, tecnología, salud y fintech, consideran que el país ha mostrado cierta resiliencia y podrían alcanzar un punto de inflexión en los próximos meses.

“El conjunto de la recuperación de la confianza del consumidor, un tipo de cambio favorable, una infraestructura tecnológica integrada con IA, la digitalización bancaria y de negocios, son factores que se traducen en oportunidades para los inversionistas y los mercados”.

Riesgos

Asimismo, indican que persistirán algunos riesgos: la generación de empleo formal se ha moderado, la subocupación ha repuntado y los flujos de remesas podrían verse afectados por una política migratoria más estricta. Aunque el volumen total de remesas sigue siendo alto, el monto promedio por operación ha disminuido, lo que sugiere una mayor presión sobre los ingresos disponibles de los migrantes.

“México se encuentra en una posición relativamente sólida frente a otras economías emergentes. La segunda mitad de 2025 podría presentar ciertas oportunidades; aunque estará marcada por una continua volatilidad externa, decisiones clave en política comercial, y ajustes institucionales internos, la economía podría comenzar de forma gradual a retomar dinamismo”, concluyen.