Más de 100 empresas se suman al 20 aniversario de 'La Hora del Planeta' el apagón simbólico por la naturaleza

Más de 100 empresas, así como otro centenar de organizaciones y más de 400 ayuntamientos, han confirmado su participación en la 20ª edición de 'La Hora del Planeta', la iniciativa de WWF en favor de la conservación de la naturaleza cuyo tradicional 'apagón' simbólico se celebrará entre las 20:30 y las 21:30 horas de este sábado 28 de marzo.

Según informó WWF, Inditex es el 'partner' principal. Además de sumarse al 'apagón' global, la compañía ha producido las camisetas oficiales de la iniciativa, elaboradas en algodón 100% orgánico. A través de todas sus marcas, la compañía contribuirá también a la difusión de la campaña.

También se han unido a la campaña --que cuenta por ahora con el apoyo de 108 compañías-- como empresas colaboradoras Sanitas, Mapfre, Lidl España, El Corte Inglés, Tetra Pak, Coca-Cola, Mahou San Miguel, Grupo Santander, Lefties, Massimo Dutti, Oysho, Pull&Bear, Stradivarius, Zara o Zara Home, entre otras.

La iniciativa --a la que se han sumado por el momento 427 ayuntamientos y 105 organizaciones-- también volverá a contar con el apoyo de Callao City Lights, que proyectará la campaña en la pantalla de la Plaza del Callao (Madrid), así como González Byass, que se unirá a 'La Hora del Planeta' apagando su mítico cartel de Tío Pepe en la Puerta del Sol, en Madrid. También se apagará el cartel de Schweppes en la Gran Vía madrileña.

Asimismo, BBVA se suma a 'La Hora del Planeta' apagando sus sedes corporativas un año más. En concreto, se apagarán 78 edificios, incluidas las sedes corporativas, y 53 oficinas repartidas por 68 ciudades en Argentina, Colombia, España, México, Perú, Portugal, Turquía, Uruguay.

Otros colaboradores son Stage Entertainment España, DOOH IT, Clear Channel, JCDecaux, Global, Bidiscount y TB Media Consulting mientras que el resto de participantes se completa con empresas como 123 Tinta, Abanca Corporación Bancaria, Adif, Adif AV, Alcampo, Alten, Asociación Empresarial Hotelera de Madrid, Banca March, Bankinter, Bizum, Brownie España, Carmila España, Carrefour Properties, Centre Comercial Equinoccio, Centro Comercial Diagonal Mar, Centro Comercial El Berceo, Centro Comercial Parque Corredor, Centro Comercial Parque Principado, Centro Comercial ParqueSur, Centro Comercial Puerto Venecia, Centro Comercial Urbil, Centro Comercial Westfield Glòries, Centro Comercial Xanadú, Clifford Chance, Cocolia Hotel, Cuatrecasas y DEC Mititieri.

También aparecen DKV Seguros, Ecoembes, Ecovidrio, El Sant Cugat Hotel, Eroski, Fuerte Group Hoteles, Galaica Consultoria, Galletas Gullón, Grupo Central Lechera Asturiana, Grupo Cooperativo Cajamar, H&M, Hotel Bahía Duque, Hotel Neri, Hotel Puerta de Toledo, Hotel Tótem Madrid, Hoteles Poseidon, Ineco, ING Direct, Kutxabank, Leroy Merlin, Línea Directa, Minor Hotels, ML Hoteles, Mutua de Propietarios, Mutualidad, Onlygal, Óptica Arenas Madrid, Orange, Organización Nacional de Ciegos, Paradores de Turismo, PortBlue Hotel Group, Procter & Gamble, PwC, Residuos Electronicos, Roche Farma, Solunion Seguros, Supermarcados SPAR Gran Canarias, Técnicas Reunidas, Telefónica, Vincci Hoteles y Wittmore Hotel.

Asimismo, Telefónica y Movistar + participarán con la difusión del spot en televisión, junto con una decena de grupos mediáticos que apoyarán la difusión de la campaña a través de sus canales, entre ellos RTVE, Los 40 (Grupo Prisa), Onda Cero Radio (Atresmedia), RBA, El Asombrario, Happy Learning, Corresponsables, Movistar + , Mujeres a Seguir, Planeta Mauna Loa y BeeLetter.

Entre las organizaciones e instituciones, se han sumado el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, el Senado, la Afundación Obra Social ABANCA, Fundación AAP Primadomus, Fundación AltoAragón Integración, Fundación Auditorio y Teatro, Fundación Internacional para la Restauración de Ecosistemas-FIRE, Fundación ONCE, Fundación Vida Sostenible y Universidad Intercontinental de la Empresa (UIE).

20 aniversario de 'La Hora del Planeta' de WWF.

También cuenta con el apoyo del Museo Guggenheim Bilbao, la Asociación Nacional para la Defensa de los Animales (ANDA), la Sociedad Española de Ornitología-SEO/Birdlife, la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores (UGT), el Àrea Metropolitana de Barcelona, el Cabildo Insular de Tenerife, la Confederación Hidrográfica del Ebro, el Consell Insular de Mallorca, la Diputación Foral de Álava, la Diputación Provincial de Badajoz, junto la de Palencia, Ourense, Salamanca y Sevilla, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), el Instituto Cervantes, Patrimonio Nacional, Real Jardín Botánico-CSIC, MUFACE, la Oficina Española de Patentes y Marcas o las universidades de Cádiz y Córdoba, entre otros.

En ediciones anteriores de la iniciativa, han participado monumentos emblemáticos como la Ópera de Sídney, la Torre de Tokio, la ciudad china de Ordos, el Estadio Nacional de Pekín, Taipei 101, la Torre Namsan de Seúl, la Puerta de la India, el London Eye, el Coliseo, la Basílica Vaticana, la Puerta de Brandenburgo, la Torre Eiffel, el Castillo de San Jorge, el Empire State Building, las Cataratas del Niágara, el Cristo Redentor o el Puente Katembe de Maputo.