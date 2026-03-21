89 Convención Bancaria logra carbono neutral con proyecto Ocelote

La 89 Convención Bancaria se llevó a cabo del 18 al 20 de marzo en Cancún y compensó 729 toneladas de dióxido de carbono (CO2) mediante el financiamiento del Proyecto Forestal del Ocelote, ubicado en Quintana Roo, en una acción impulsada por Banorte y la Asociación de Bancos de México (ABM). La medida formó parte de la estrategia para reducir el impacto ambiental generado por el principal encuentro anual del sector bancario.

En entrevista con El Economista, José Luis Muñoz Domínguez, director Ejecutivo de Sustentabilidad y Relación con Inversionistas de Banorte, explicó que el proyecto permitió mitigar emisiones a través de certificados de carbono y, al mismo tiempo, apoyar la conservación de ecosistemas y especies en riesgo en el sureste del país.

¿Qué significa alcanzar la condición de carbono neutral? Implica compensar las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) asociadas a la realización del encuentro mediante un proyecto con impacto ambiental verificable. Esto supone medir la huella generada por la operación del evento y respaldar acciones que permitan mitigarla, en este caso a través de certificados de carbono vinculados al Proyecto Forestal del Ocelote, en Quintana Roo. El resultado es una ruta para equilibrar el impacto climático del foro y vincular a la banca con acciones concretas de conservación.

Compensación con enfoque territorial

De acuerdo con el directivo, la colaboración entre Banorte y la ABM en compensación de gases de efecto invernadero no es nueva, pero en esta edición cobró mayor relevancia por el espacio que la agenda de la Convención Bancaria dio a los temas ambientales y sociales.

José Luis Muñoz Domínguez, director Ejecutivo de Sustentabilidad y Relación con Inversionistas de Banorte.Foto: Cortesía

Mencionó que el Proyecto Forestal del Ocelote fue seleccionado por su capacidad para vincular la compensación de emisiones con la conservación del territorio. Además de mitigar gases de efecto invernadero, el esquema genera beneficios para más de 1,000 personas relacionadas con actividades de manejo forestal.

“Este proyecto permitió compensar 729 toneladas de CO2 de la Convención Bancaria 2026 y, al mismo tiempo, apoyar la conservación del ocelote, otros ecosistemas de Quintana Roo y comunidades vinculadas al manejo forestal", dijo José Luis Muñoz Domínguez, director Ejecutivo de Sustentabilidad y Relación con Inversionistas de Banorte.

Explicó que el proyecto también contribuye a la protección de especies como el ocelote y la zorra gris, presentes en una región donde la presión sobre los ecosistemas ha aumentado por el cambio de uso de suelo.

Un felino en riesgo

Según información de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), el ocelote, leopardus pardalis, es una de las seis especies de felinos que habitan en México. Su distribución abarca las planicies costeras del Pacífico y del Golfo, así como el sureste del país, incluida la Península de Yucatán.

Explican que la especie depende de áreas con cobertura vegetal densa, como la selva alta perennifolia y el bosque mesófilo de montaña. Sin embargo, estos ecosistemas han sido reducidos y fragmentados por actividades agrícolas, ganaderas y por el crecimiento de la actividad humana.

La pérdida de hábitat, la cacería furtiva y el tráfico ilegal de sus productos figuran entre las principales amenazas para esta especie, que está catalogada en peligro de extinción por la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010 y también se encuentra en el Apéndice I de la CITES.

Los especialistas consideran que la relevancia ecológica del ocelote radica en su papel como depredador. Su presencia ayuda a mantener el equilibrio en los ecosistemas, su disminución, en cambio, puede alterar cadenas biológicas y acelerar la pérdida de biodiversidad.

Descarbonización y financiamiento

Muñoz dijo que el apoyo a este proyecto forma parte de la estrategia ambiental de Banorte. Entre sus ejes, destacó la descarbonización de la cartera mediante la identificación de 11 sectores con altas emisiones y el trabajo con clientes para impulsar opciones de financiamiento que reduzcan su impacto ambiental.

"El financiamiento del Proyecto Forestal del Ocelote permitió a la ABM asociar la compensación de emisiones de un evento del sistema financiero con una acción concreta de conservación en Quintana Roo", concluyó Muñoz Domínguez.