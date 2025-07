Desmintiendo mitos: Lo que deberías saber sobre tu seguro de auto

A pesar de que desde hace algunos años es obligatorio contar con seguro para circular por carreteras y algunas ciudades de México, únicamente 3 de cada 10 autos están asegurados, según datos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS).

Dichas cifras demuestran que muchos conductores no contratan una póliza debido al desconocimiento o experiencias irreales.

Bajo este escenario, la compañía de seguros Quálitas nos comparte cinco de los principales mitos que rodean al seguro de auto en México, con el objetivo de informar a los conductores para que estos tomen decisiones más seguras y conscientes.

Mitos

Mito 1. Los seguros no pagan. Los seguros pagan el 100% de los siniestros procedentes con base en las condiciones generales del producto adquirido.

Mito 2. ¿Por qué se debo pagar deducible? Porque no es un castigo, es parte del contrato. El deducible es la cantidad que debes cubrir por estar asegurado, cada cobertura tiene su propio deducible y eso ayuda a que el seguro funcione correctamente para todos.

Mito 3. El que pega, paga. No siempre es así, la responsabilidad el siniestro se define según el reglamento de tránsito del lugar donde ocurrió, la guía de deslinde, la revisión de expertos de tránsito y las pruebas obtenidas en el lugar del accidente.

Mito 4. Con ver el golpe ya se sabe quién tuvo la culpa. También se revisan huellas, testimonios, y el lugar del choque. Por eso es necesario esperar al ajustador.

Mito 5. Manejo bien, no necesito seguro. Aunque manejes perfecto, no controlas a los demás, el seguro te protege, aunque tu no seas el culpable.

¿No tienes seguro?

Saber que tienes respaldo económico en caso de accidente, robo o daño, te permite conducir con mayor seguridad y evitar preocupaciones innecesarias.

El no tener un seguro, tiene un alto costo económico, de acuerdo con Quálitas esto es lo que puedes gastar:

Choque leve, de 5,000 a 10,000 pesos

Lesiones a menores, hasta 25,000 pesos

Lesiones graves hasta 350,000 pesos

Contar con un seguro de autos en México (y en general) es más que una obligación legal: es una herramienta clave para proteger tu patrimonio, tu seguridad y la de terceros.