Chiara Ferragni se une a Cloe y redefine la moda en México

La firma mexicana de bolsos y accesorios Cloe anunció que Chiara Ferragni será su embajadora durante la temporada Otoño-Invierno 2025. La empresaria e influencer italiana fue presentada oficialmente en la campaña de lanzamiento de la nueva colección.

Chiara Ferragni, reconocida por su papel en la digitalización de la moda y sus proyectos empresariales en el sector, suma esta colaboración a su portafolio de alianzas internacionales. Su incorporación responde a la estrategia de Cloe de ampliar su posicionamiento en México y fortalecer su proyección global.

Edgar Arredondo, CEO de la compañía, explicó que la alianza busca conectar con nuevas audiencias y reforzar la identidad de la marca. "Estamos encantados de dar la bienvenida a Chiara. Su autenticidad y pasión por la moda reflejan los valores de Cloe", comentó.

Chiara Ferragni y Carlos RuizVelasco, fundador y director creativo de Cloe.Foto: Cortesía

Chiara Ferragni, representa a la mujer Cloe: segura, libre, con una mirada cosmopolita y gran estilo", dijo Carlos RuizVelasco, fundador y director creativo.

La colección Otoño-Invierno 2025 incluye bolsos y accesorios desarrollados con materiales como jacquard, además de siluetas diseñadas para uso cotidiano y una gama cromática inspirada en la naturaleza. Los colores predominantes son tierra, verdes, ocres, azules y tintos.

Lanzamiento de las bolsas Cloe con la colaboración de Chiara Ferragni.Foto: Cortesía

Me encanta trabajar con marcas que tienen una propuesta fuerte y auténtica, como Cloe. Esta alianza no solo es moda, es también una manera de conectar con mujeres de todo el mundo”, mencionó Chiara Ferragni.

Botas con inspiración de Chiara Ferragni.Foto: Cortesía

Bolsa inspiración de Chiara Ferragni.Foto: Cortesía

Con este acuerdo, "Cloe refuerza su posición en el mercado de accesorios en México y América Latina, y avanza en su estrategia de internacionalización. Buscamos consolidarnos como un actor relevante en la creación de tendencias y en la expansión de la industria de moda mexicana hacia mercados globales", concluyó Carlos RuizVelasco.