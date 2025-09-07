Lectura2:00 min
Chiara Ferragni se une a Cloe y redefine la moda en México
La empresaria italiana Chiara Ferragni se convierte en la imagen de Cloe para Otoño-Invierno 2025, una alianza que combina estilo internacional, diseño atemporal y proyección global desde México.
La firma mexicana de bolsos y accesorios Cloe anunció que Chiara Ferragni será su embajadora durante la temporada Otoño-Invierno 2025. La empresaria e influencer italiana fue presentada oficialmente en la campaña de lanzamiento de la nueva colección.
Chiara Ferragni, reconocida por su papel en la digitalización de la moda y sus proyectos empresariales en el sector, suma esta colaboración a su portafolio de alianzas internacionales. Su incorporación responde a la estrategia de Cloe de ampliar su posicionamiento en México y fortalecer su proyección global.
Edgar Arredondo, CEO de la compañía, explicó que la alianza busca conectar con nuevas audiencias y reforzar la identidad de la marca. "Estamos encantados de dar la bienvenida a Chiara. Su autenticidad y pasión por la moda reflejan los valores de Cloe", comentó.
Chiara Ferragni, representa a la mujer Cloe: segura, libre, con una mirada cosmopolita y gran estilo", dijo Carlos RuizVelasco, fundador y director creativo.
La colección Otoño-Invierno 2025 incluye bolsos y accesorios desarrollados con materiales como jacquard, además de siluetas diseñadas para uso cotidiano y una gama cromática inspirada en la naturaleza. Los colores predominantes son tierra, verdes, ocres, azules y tintos.
Me encanta trabajar con marcas que tienen una propuesta fuerte y auténtica, como Cloe. Esta alianza no solo es moda, es también una manera de conectar con mujeres de todo el mundo”, mencionó Chiara Ferragni.
Con este acuerdo, "Cloe refuerza su posición en el mercado de accesorios en México y América Latina, y avanza en su estrategia de internacionalización. Buscamos consolidarnos como un actor relevante en la creación de tendencias y en la expansión de la industria de moda mexicana hacia mercados globales", concluyó Carlos RuizVelasco.