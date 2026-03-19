“Se requiere de la colaboración internacional para que la tokenización sea universal”

Cancún, Q. Roo.- Alexandre Tombini, jefe de la Oficina de Representación de las Américas del Banco Internacional de Pagos (BIS, por su sigla en inglés) dijo que se requiere de la colaboración internacional para que la representación digital de activos conocida como tokenización, sea universal.

Durante un panel previo a la inauguración de la 89 Convención Bancaria, sobre el futuro del dinero, el funcionario del llamado banco de bancos, dijo que la tokenización no respeta fronteras y “hoy se tiene la promesa de agilizar las operaciones, los procedimientos y quizás ayudar a reducir el riesgo en la liquidez de pagos”.

Recordó que el BIS está trabajando con los bancos centrales para desarrollar soluciones en aras de esta tokenización. “La más famosa con la que estamos trabajando ahora es el Proyecto Agorá, en el que participan cinco bancos centrales del mundo, incluido el Banco de México. En este proyecto también se trabaja con 40 instituciones que están implementando la tokenización.

“Este es un desafío, por supuesto la digitalización tiene muchas oportunidades, hablamos también de la Inteligencia Artificial, y de las stablecoins que son un jugador muy importante y “quizá en el futuro podamos tener la tokenización de las reservas de los bancos centrales para agilizar los procesos transfronterizos; tokenizar los depósitos de los bancos comerciales y tokenizar los bonos del gobierno.

El éxito de PIX, en Brasil

En su participación, hizo referencia a la digitalización de pagos a nivel global y en América Latina ejemplificó con el caso de PIX, en Brasil, donde al cierre del 2025 ya se tenían 165 millones de usuarios utilizando esta plataforma (90% de la población), que el año pasado transfirió 7 billones de dólares.

En Brasil, dijo, “prácticamente se tiene una cobertura universal, pues todos los adultos en ese país utilizan esta fuente digital”.

Tombini insistió en que PIX es un mecanismo muy bien diseñado y también con precios correctos, “o sea, muy asequible al utilizarlo”.

Dinero soberano, la gran transformación

En su oportunidad, Tim Murphy, vicepresidente de MasterCard a nivel global, dijo que: “los bancos centrales, los reguladores, todo el mundo se van a involucrar más en la tecnología de la tokenización”.

En este sentido dijo que, con 25 años trabajando en MasterCard, nunca había presenciado un cambio como el que se ve hoy.

Aquí, el directivo mencionó los pagos de los consumidores, los cuales se han ido a multisoluciones.

“Ahora estamos construyendo otro esquema de pagos real, que es una moneda estable con protección regulatoria y adopción de los depósitos bancarios digitales.

Estamos creando una nueva forma de dinero, podríamos decir que, por primera vez desde el Renacimiento de Europa, por primera vez decimos que es dinero soberano, dinero no bancario, y también los reguladores y los bancos están tratando de navegar aquí, en toda la enorme transformación”.