La UE reforzará la protección de servicios GPS tras el supuesto sabotaje al avión de Von der Leyen

La Comisión Europea ha avanzado planes para reforzar la protección de los servicios de navegación GPS después de que el avión en el que viajaba la presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, fuese blanco de una supuesta interferencia rusa el domingo cuando se disponía a aterrizar en el aeropuerto de Plovdiv, en el sur de Bulgaria.

"Vemos la necesidad, por un lado, de seguir invirtiendo en defensa, pero también en nuestra preparación, y por eso también estamos estudiando la mejor manera de estar preparados para una situación de este tipo", ha señalado en rueda de prensa la portavoz comunitaria, Paula Pinho.

Tras el incidente, las autoridades búlgaras informaron a la Comisión de sus sospechas sobre una injerencia rusa en los sistemas de navegación GPS del aeropuerto, aunque este martes el primer ministro de Bulgaria, Rosen Zheliazkov, ha afirmado que no se investigará la interferencia en el sistema, ya que considera que no deriva de ningún ciberataque o ataque híbrido y que la aeronave no fue el objetivo directo de algo que ocurre "todos los días".

Por su lado, el Kremlin ha negado la supuesta implicación de Rusia en la manipulación del sistema GPS del avión en el que viajaba la política alemana y que obligó a utilizar sistemas de navegación terrestres para completar el aterrizaje.

"Lo que dijimos ayer y podemos confirmar hoy es que hubo interferencias en el GPS, pero afortunadamente el avión aterrizó sin incidentes y esta información nos la facilitaron las autoridades búlgaras de control del tráfico aéreo", ha apuntado Pinho, quien ha recordado que, desde el inicio de la guerra en Ucrania "se ha producido un aumento considerable y muy notable de las interferencias" en las comunicaciones del este de Europa.

"Hemos observado que se trata de un fenómeno cada vez más frecuente y estamos poniendo en marcha instrumentos que nos permitirán hacer frente a este tipo de incidentes", ha remachado la portavoz.