La UE acusa a Rusia de haber intervenido GPS de avión

Bruselas. El sistema GPS del avión de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, sufrió una interferencia cuando se dirigía el domingo a Bulgaria, donde aterrizó sin contratiempos, informó ayer 01 de septiembre, un portavoz de la Unión Europea (UE).

"Podemos confirmar que se produjo una interferencia en el GPS, pero el avión aterrizó sin problemas en Bulgaria. Las autoridades búlgaras nos han informado de que sospechan que se debió a una flagrante interferencia de Rusia", señaló.

La UE no dio más detalles, pero el portavoz dijo que el incidente reforzará el "compromiso inquebrantable del bloque de aumentar las capacidades de defensa y el apoyo a Ucrania" contra la invasión rusa.

El comisario de Defensa de la UE, Andrius Kubilius, declaró que el bloque aumentará el número de satélites en órbita baja para mejorar la detección de interferencias.

La interferencia del GPS utiliza un dispositivo de transmisión de frecuencias para bloquear o interferir las comunicaciones por radio, normalmente emitiendo desde tierra señales más potentes que las del satélite.

Cuando se interfiere un sistema, puede ser necesario desconectarlo durante todo el vuelo, lo que podría provocar tensiones y retrasos en el despegue y el aterrizaje, ya que algunos procedimientos requieren del GPS. No obstante, los principales aeropuertos disponen de diversas herramientas de navegación alternativas.

En un comunicado, el gobierno búlgaro precisó que la señal GPS se perdió cuando el avión se aproximaba a la ciudad meridional de Plovdiv, lo que llevó a los controladores aéreos a cambiar a sistemas de navegación terrestres para garantizar un aterrizaje seguro.

El incidente se produjo durante una gira de cuatro días por estados miembros de la UE fronterizos o próximos a Rusia.