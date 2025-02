UE destaca la alianza clave entre América Latina y el Caribe en un momento crítico

Los países de América Latina y el Caribe son asociados estratégicos de la Unión Europea en una "coyuntura muy crítica", afirmó este lunes en el Parlamento Europeo la jefa de la diplomacia de la UE, Kaja Kallas.

"Por ello, América Latina y el Caribe son parte de la solución, no del problema. Es un asociado geopolítico y global, que desempeña un papel crucial en la definición del futuro del mundo", dijo Kallas. "El aislamiento puede ser una tentación para algunos, para levantar barreras, decir que uno no necesita del resto del mundo. Pero no es la forma europea", expresó.

Para Kallas, "el mundo muestra muchas incertidumbres. Está definido por la guerra, la volatilidad económica, la competición, el rechazo a la normas y reglas globales y la creciente amenaza del cambio climático". En un discurso durante un seminario en el Parlamento Europeo, Kallas dijo que la región de América Latina y el Caribe tienen también un papel importante en la seguridad económica de la UE.

El bloque de América Latina y el Caribe, dijo Kallas, es un "aliado indispensable en el mundo actual. Es una locomotora cultural y democrática. Es hogar de la mayor biodersidad y la mitad de las florestas tropicales. Y es un aliado clave en la lucha contra el cambio climático".

En su visión, la UE y la región latinoamericana y caribeña deben concentrarse en fortalecer su relación bilateral a partir de tres temas prioritarios: seguridad y justicia, gobernanza democrática y el multilateralismo. "Estos tres pilares son esenciales para nuestro crecimiento y la resiliencia de nuestras dos regiones", dijo.

Esta visión, aseguró Kallas, impulsó los avances en la definición del ambicioso acuerdo de libre comercio entre la UE y el Mercosur, y la modernización del acuerdo global entre el bloque europeo y México. Esos acuerdos "muestran nuestro compromiso con relaciones más próxima".

La UE y México anunciaron el 17 de enero que concluyeron las negociaciones políticas para modernizar su acuerdo, luego de conversaciones lanzada en 2016. En tanto, la UE y los cuatro miembros fundadores del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) anunciaron en diciembre haber finalizado un entendimiento político para el acuerdo de libre comercio, después de un cuarto de siglo de negociaciones.

Los países de la UE y de la CELAC (Comunidad de Estados Latino Americanos y del Caribe) realizaron una cumbre en Bruselas en julio de 2023, y tienen en agenda una nueva reunión aún este año en Colombia, posiblemente en noviembre. La CELAC está formada por 33 países y la UE por 27.