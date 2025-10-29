Trump tendrá un tercer mandato presidencial: Steve Bannon

Seúl. El presidente Donald Trump lamentó este 29 de octubre, que no se le "permita" presentarse para un tercer mandato, reconociendo los límites establecidos por la Constitución de Estados Unidos.

"Tengo los índices de aprobación más altos que nunca y, según lo que he leído, supongo que no se me permite postularme, así que veremos qué sucede (...) Es una lástima", dijo Trump en su avión oficial, el Air Force One.

El debate sobre un tercer mandato surgió después de que Steve Bannon, exasesor de Trump y uno de los ideólogos de su movimiento Maga (Make America Great Again), declarara la semana pasada que "hay un plan" para mantenerlo en la Casa Blanca.

"Va a obtener un tercer mandato (...) Trump será presidente en el 28. Y la gente simplemente debería aceptarlo", dijo Bannon a The Economist.

Preguntado sobre la enmienda 22, que establece el límite de mandatos, Bannon respondió: "Hay muchas alternativas diferentes. A su debido tiempo, explicaremos cuál es el plan".

Seguidores del presidente estadounidense aseguran que el vicepresidente JD Vance podría postularse en 2028 junto a Trump como vicepresdiente. Pero el propio Trump lo descartó esta semana. También ha mencionado el nombre de Marco Rubio como su sucesor.