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Trump tacha de "cobardes" a aliados de la OTAN por su falta de apoyo en la guerra contra Irán
El presidente Donald Trump arremetió este viernes contra los aliados de la OTAN por su falta de apoyo a la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, y calificó a los históricos aliados de Washington de "cobardes".
El presidente Donald Trump arremetió este viernes contra los aliados de la OTAN por su falta de apoyo a la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, y calificó a los históricos aliados de Washington de "cobardes".
"¡Sin Estados Unidos, la OTAN ES UN TIGRE DE PAPEL!", dijo Trump en una publicación en redes sociales.
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Trump ha estado pidiendo a los principales aliados de Estados Unidos y a otros países —a ninguno de los cuales se consultó ni se informó sobre la guerra— que ayuden a garantizar la seguridad del tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz. El conflicto ha sacudido los mercados mundiales, ha causado miles de muertos y ha desplazado a millones de personas desde que comenzaron los ataques de Estados Unidos e Israel el 28 de febrero.
El presidente estadounidense se quejó de que los países de la OTAN no quisieran unirse a la lucha contra Irán, pero siguieran lamentándose de los altos precios del petróleo.
"Ahora que esa lucha se ha GANADO militarmente, con muy poco peligro para ellos, se quejan de los altos precios del petróleo que se ven obligados a pagar, pero no quieren ayudar a abrir el estrecho de Ormuz, una simple maniobra militar que es la única razón de los altos precios del petróleo. Es tan fácil para ellos hacerlo, con tan poco riesgo", escribió.
"¡COBARDES, y lo RECORDAREMOS!".