Trump tacha de "cobardes" a aliados de la OTAN por su falta de apoyo en la guerra contra Irán

El presidente Donald Trump arremetió ⁠este viernes contra los aliados de la OTAN por su falta de apoyo a la guerra de ⁠Estados Unidos e Israel ⁠contra Irán, y calificó a los históricos aliados de Washington de "cobardes".

"¡Sin Estados Unidos, la OTAN ES UN TIGRE DE PAPEL!", dijo Trump en una publicación en redes sociales.

Trump ha estado pidiendo a los principales aliados de Estados Unidos y a otros países —a ninguno de los cuales se consultó ni se informó sobre la guerra— que ayuden a garantizar la seguridad del tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz. El conflicto ha sacudido los mercados mundiales, ha causado miles de muertos y ha desplazado a millones de personas desde que comenzaron los ataques de Estados Unidos e Israel el 28 de febrero.

El presidente estadounidense se quejó de que los países de la OTAN no quisieran unirse a la ⁠lucha contra Irán, pero siguieran lamentándose ⁠de los altos precios ⁠del petróleo.

"Ahora que esa lucha se ha GANADO militarmente, ⁠con muy poco peligro para ellos, se quejan de los altos precios del petróleo que se ven obligados a pagar, pero no quieren ayudar a abrir el estrecho de Ormuz, una simple maniobra militar que es la única razón de los altos precios del petróleo. Es tan ⁠fácil para ellos hacerlo, con tan poco riesgo", escribió.

"¡COBARDES, y lo RECORDAREMOS!".