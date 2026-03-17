La OTAN es criticada otra vez por Donald Trump

Washington. El presidente Donald Trump dijo ayer que la mayoría de los aliados de la OTAN comunicaron a Estados Unidos que no desean participar en la operación militar en Irán, una decisión que calificó de “error muy tonto”.

“Creo que la OTAN está cometiendo un error realmente tonto”, declaró a la prensa desde el Despacho Oval de la Casa Blanca, poco después de haber afirmado en su red que ya no necesitaba su ayuda para liberar este paso estratégico para la economía mundial.

“Llevo mucho tiempo diciendo que me preguntaba si la OTAN alguna vez estaría ahí para nosotros. Así que esto es, esto fue una gran prueba, porque no los necesitamos, pero deberían haber estado ahí”, insistió.

“La otra cosa (...) es que no teníamos por qué estar ahí por Ucrania”, añadió el presidente al recibir al primer ministro irlandés Micheal Martin con motivo del Día de San Patricio.

“Hemos ayudado con Ucrania y ellos no ayudan con Irán, y todos reconocen que Irán no debe tener el arma nuclear”, agregó Trump. “Es algo muy malo para la OTAN”, estimó.

“Ya no 'necesitamos' ni deseamos la ayuda de los países de la OTAN”, había asegurado poco antes en Truth Social. “Lo mismo vale para Japón, Australia o Corea del Sur. (...) ¡NO NECESITAMOS LA AYUDA DE NADIE!”, concluyó.

Larijani, asesinado

El Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán confirmó ayer la muerte de su presidente, Alí Larijani, después de que Israel afirmara haberlo asesinado en un ataque aéreo.

Alí Larijani, jefe del aparato de seguridad iraní, pasó años en la sombra del poder iraní antes de situarse como una de sus figuras más destacadas desde que estalló la guerra contra Israel y EU.

El jefe de seguridad fue visto caminando entre la multitud en una manifestación progubernamental la semana pasada en Teherán, en una muestra de desafío a Israel y Estados Unidos.