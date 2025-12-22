Trump y Maduro se increpan

Washington. La guerra ya es retórica. El dictador Nicolás Maduro ha dejado el silencio para subir al cuadrilátero de la retórica.

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo ayer 22 de diciembre, que lo más "inteligente" que puede hacer Maduro es dimitir, y le advirtió que mostrarse "duro" tendrá consecuencias.

Al ser consultado en su casa de Florida si su gobierno tiene como objetivo derrocar a Maduro, el presidente estadounidense respondió: "Eso depende de él, de lo que quiera hacer. Creo que sería inteligente por su parte hacerlo".

"Si se muestra duro, será la última vez que pueda hacerlo", añadió en tono de amenaza.

Por su parte, Maduro dijo ayer que "le iría mejor" a Trump si "atendiera los temas" de Estados Unidos y no se enfocara tanto en Venezuela.

"Pienso que el presidente Trump lo podría hacer mejor en su país y en el mundo", afirmó en un acto transmitido en televisión estatal en el que recordó la llamada telefónica "cordial" que mantuvo con Trump el 21 de noviembre. "Le iría mejor con el mundo si él atendiera los temas de su país. No puede ser que él atienda el 70% de sus discursos y declaraciones y el tiempo es (sobre) Venezuela, ¿y Estados Unidos?", cuestionó.

Vestidos de piratas, decenas de motoristas rodaron ayer por Caracas para rechazar la incautación de buques con petróleo venezolano por parte de Estados Unidos.