Trump dice que Musk afrontará "consecuencias muy graves" si financia a demócratas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el sábado que habría "graves consecuencias" si Elon Musk financia a los demócratas que se presenten contra los republicanos que voten a favor de la amplia ley de recorte de impuestos y gastos, agregando que su relación con su multimillonario donante ha terminado.

En una entrevista telefónica con NBC News, Trump declinó decir cuáles serían esas consecuencias y añadió que no había tenido conversaciones sobre si investigar a Musk.

Preguntado sobre si creía que su relación con el CEO de Tesla TSLA.O y SpaceX había terminado, Trump dijo: "Asumiría que sí, sí".

"No", aseguró Trump a la NBC cuando se le preguntó si tenía algún deseo de reparar su relación con Musk.

Musk y Trump comenzaron su disputa verbal esta semana, cuando Musk denunció el proyecto de ley de Trump como una "abominación repugnante". La oposición de Musk a la medida está complicando los esfuerzos para aprobar el proyecto de ley en el Congreso, donde los republicanos tienen una escasa mayoría en la Cámara de Representantes y el Senado.

El proyecto de ley fue aprobado por un estrecho margen en la Cámara baja el mes pasado y ahora se encuentra en el Senado, donde los compañeros republicanos de Trump están considerando introducir cambios. Analistas no partidistas estiman que la medida añadiría 2,4 billones de dólares a la deuda estadounidense en 10 años.

Trump dijo el sábado que confía en que el proyecto de ley sea aprobado antes de la festividad del 4 de julio, Día de la Independencia de Estados Unidos.

"De hecho, sí, la gente que iba, iba a votar a favor ahora va a votar con entusiasmo a favor, y esperamos que se apruebe", dijo Trump a la NBC.

Musk había borrado algunas publicaciones en las redes sociales críticas con Trump, incluida una que señalaba su apoyo a la destitución del presidente, con lo que parecía buscar una desescalada de su disputa pública, que estalló el jueves.

A última hora del viernes, Trump sugirió una revisión de los contratos del Gobierno federal que tiene Musk. Personas que han hablado con Musk dijeron que su ira ha comenzado a remitir y creen que querrá reparar su relación con el mandatario.

