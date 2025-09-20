Suspensión de Kimmel por parte de Disney muestra creciente control de Trump sobre los medios

La abrupta suspensión por parte de ABC del presentador Jimmy Kimmel es la última demostración del poder que ejerce el presidente Donald Trump para doblegar a los medios de comunicación, el entretenimiento y las plataformas digitales, ya que usa la presión política para acallar las críticas y castigar a las instituciones que considera sesgadas en su contra.

La medida bajo la presión de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, según sus siglas en inglés) se produjo después de las declaraciones de Kimmel sobre el acusado de asesinar al activista conservador asesinado Charlie Kirk y ha sacudido a los medios de comunicación estadounidenses y las industrias del entretenimiento.

Al mismo tiempo, intensificó los temores sobre la libertad de expresión, ya que el presidente de la FCC nombrado por Trump, Brendan Carr, amenazó con revocar las licencias de emisión de las estaciones que transmiten lo que él llamó "basura".

Los principales medios de comunicación y empresas tecnológicas están ahora controlados por partidarios de Trump o líderes empresariales multimillonarios que se alinearon detrás de Trump durante su toma de posesión, donaron a su fondo inaugural o visitaron la Casa Blanca llevando regalos.

Oracle, del multimillonario donante del Partido Republicano Larry Ellison, forma parte de un consorcio de inversores en una posición ventajosa para hacerse con el control de las operaciones estadounidenses de la plataforma de intercambio de vídeos TikTok.

Esta semana, la administración Trump anunció que había aceptado un marco para un acuerdo con China que permitiría la venta de los activos estadounidenses de TikTok para seguir operando en Estados Unidos.

Empresas como CBS, Meta Platforms, y las páginas editoriales del Washington Post y Los Angeles Times han realizado cambios editoriales u operativos tras la reelección de Trump de manera que sientan las bases para una cobertura menos adversa del presidente.

"Hay un continuo bandazo a la derecha en gran parte de nuestros principales medios de comunicación en Estados Unidos en este momento", dijo Victor Pickard, profesor de política de medios y economía política en la Escuela Annenberg de Comunicación de la Universidad de Pensilvania. "Espero ver más de esto en el futuro. No hay ninguna fuerza que lo contrarreste".

La decisión del miércoles por la noche es la segunda vez desde la reelección de Trump que la empresa matriz de ABC, Walt Disney, toma medidas en respuesta a comentarios en antena.

En diciembre, ABC News acordó donar 15 millones de dólares a la biblioteca presidencial de Trump para resolver una demanda que éste había interpuesto por unos comentarios que el presentador George Stephanopoulos hizo en relación con unas denuncias de abuso sexual presentadas contra Trump por la escritora E. Jean Carroll.

"Están todos aterrorizados", dijo Steve Kroft, que fue durante mucho tiempo corresponsal de "60 Minutos", citando específicamente el noticiario nocturno. "Lo que más me asusta de esta administración es esta mentalidad de represalia, de ir a por sus enemigos. Y creo que van claramente a por los periodistas. Es lo primero de su lista".

Disney declinó hacer comentarios.

La portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, dijo que Trump apoya la libertad de expresión y un internet sin censura. "El terrible producto de Jimmy Kimmel no es un problema de libertad de expresión; es un problema de talento", dijo.

Campaña contra la parcialidad percibida

La presión sobre los medios de comunicación tradicionales llega después de que los conservadores presionaran con éxito a las plataformas digitales para que redujeran la moderación de contenidos que presentaban como tendenciosos. Elon Musk adquirió Twitter en 2022, que había vetado a Trump por "incitación a la violencia" tras los disturbios del 6 de enero de 2021 en el Capitolio de Estados Unidos y prometió restaurar la "libertad de expresión" en la plataforma.

Rebautizado como X, Musk eliminó su equipo de Confianza y Seguridad en favor de un sistema que permite a sus usuarios verificar los hechos de las publicaciones, y restauró cuentas de conservadores que anteriormente habían violado las políticas de Twitter.

Según un estudio de la Universidad de Queensland, los contenidos de la plataforma se han vuelto más de derechas desde la adquisición.

Meta Platforms disolvió su programa de verificación por terceros en Estados Unidos, cambios que afectaron a Facebook, Instagram y Threads.

La compañía eligió a Dana White, aliado de Trump y director ejecutivo de Ultimate Fighting Championship, para su junta directiva, y elevó a Joel Kaplan, prominente ejecutivo de política republicana, como jefe de asuntos globales.

"Hemos llegado a un punto en el que son demasiados errores y demasiada censura. Es hora de volver a nuestras raíces en torno a la libertad de expresión", dijo el presidente ejecutivo Mark Zuckerberg en enero.