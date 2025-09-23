El programa de Jimmy Kimmel regresa al aire pero enfrenta un boicot parcial

El programa nocturno del humorista Jimmy Kimmel volverá al aire en Estados Unidos este martes tras una pausa de una semana causada por amenazas del gobierno a las televisoras, que críticos vieron como un ataque a la libertad de expresión.

Sin embargo, el influyente programa de variedades no será transmitido en todo el país debido a que dos compañías propietarias de decenas de canales afiliados a ABC, la cadena sede de "En Vivo con Jimmy Kimmel", anunciaron que continuarán boicoteando el espacio.

Toda la atención estará centrada en el monólogo de apertura del programa, en el que se espera que Kimmel se refiera a la suspensión que ocurrió después de que el comediante opinara sobre las consecuencias del asesinato de Charlie Kirk, un activista de derecha e importante aliado de Donald Trump.

"No quiero que se disculpe", dijo a AFP Paul Dorner, de 18 años, minutos antes de entrar a la grabación del programa como parte de la audiencia.

"Me gustaría que peleara y defendiese sus posiciones", agregó.

Rogelio Nunez, de 38 años, vino a Los Ángeles desde la vecina San Diego para entrar a la grabación que se realiza en el corazón de Hollywood.

"Tenemos que asegurarnos de que no sea censurado", dijo.

"Además de venir por el entretenimiento, creo que es importante proteger nuestros derechos", comentó.

"Mantenemos esa decisión"

Kimmel, quien frecuentemente critica a Trump y a su círculo próximo, desató la ira de algunos conservadores al insinuar que su movimiento MAGA (Hagamos grande a Estados Unidos de nuevo) trataba de explotar políticamente el asesinato de Kirk, quien murió en un ataque a bala en un campus universitario el 10 de septiembre.

Brendan Carr, presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, reguladora del sector), dijo el miércoles pasado que podrían retirar la licencia de las afiliadas de ABC a menos que tomaran acciones contra Kimmel, algo a lo que el propio Trump se ha manifestado a favor.

Nexstar y Sinclair, las dos compañías que controlan más de 50 de estos canales en Estados Unidos, anunciaron en seguida que retirarían el programa de su parrilla, tras lo cual ABC anunció la suspensión.

Disney, dueña de ABC, revirtió la suspensión el lunes.

"Hemos pasado los últimos días en conversaciones profundas con Jimmy y, tras ellas, decidimos que el programa vuelva al aire el martes", anunció el conglomerado del entretenimiento en un comunicado.

Pero Sinclair, que pidió la semana pasada que Kimmel se disculpe con la familia de Kirk y haga una donación monetaria a su grupo de derecha Turning Poing USA, y Nexstar, en el medio de una negociación multimillonaria que requiere el aval de la FCC, se mantuvieron firmes en su decisión de no transmitir el programa en sus canales.

"Decidimos la semana pasada reemplazar 'En Vivo con Jimmy Kimmel' (...) Mantenemos esa decisión a la espera de que todas las partes estén comprometidas con alimentar un ambiente de respeto y diálogo constructivo en el mercado que atendemos", dijo Nexstar este martes.

El anuncio levantó críticas en la esfera política y en la industria del entretenimiento, con cientos de artistas, el partido Demócrata y algunas voces de la derecha manifestándose en contra de las presiones gubernamentales.

Trump, que el viernes dijo que la cobertura negativa en su contra debería ser "ilegal", celebró la suspensión de Kimmel.

Desde su llegada a la Casa Blanca en enero, el mandatario republicano ha incrementado su enfrentamiento con los medios estadounidenses, a varios de los cuales ha demandado en los tribunales.

La propia ABC le pagó una multimillonaria suma para poner fin a una acción legal en su contra.

A las afueras del estudio en donde Kimmel graba su programa, decenas de personas se agolparon este martes, algunos calificando de "histórica" la transmisión.

El actor Glen Powell y la cantante Sarah McLachlan figuran como los invitados de la emisión.

Kimmel se ha mantenido en silencio pero este martes publicó una foto en Instagram junto al fallecido productor Norman Lear, conocido por su defensa de la libertad de expresión. "Extraño a este hombre hoy", escribió en la leyenda.