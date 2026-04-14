China tacha el bloqueo de EU a puertos iraníes de "peligroso e irresponsable"

China consideró este martes que el bloqueo impuesto por Estados Unidos en torno a los puertos iraníes es "peligroso e irresponsable", después de que el presidente Donald Trump amenazara con atacar cualquier barco que intente salir de la zona o acercarse a ella.

Trump ordenó el bloqueo de buques que entren o salgan de puertos iraníes y de las áreas costeras del Golfo después de que las negociaciones con Teherán el pasado fin de semana en Pakistán se saldaran en fracaso.

El bloqueo empezó a las 14:00 GMT del lunes, pese a que Washington y Teherán hubieran pactado un alto al fuego de dos semanas unos días antes.

"Estados Unidos aumentó sus despliegues militares y emprendió una acción de bloqueo selectivo, que solo exacerbará las tensiones y socavará el ya frágil acuerdo de alto al fuego, y pondrá aún más en riesgo la seguridad en el tránsito por el estrecho [de Ormuz]", declaró el portavoz del Ministerio chino de Relaciones Exteriores en una rueda de prensa.

"Es un comportamiento peligroso e irresponsable", señaló.

Irán ya había cerrado el estrecho de Ormuz, una vía de paso crucial para el transporte de hidrocarburos, y solo permitía el paso de barcos que operaran para países que considera amigos de Teherán -- como China --.

Según los analistas, el bloqueo de Trump busca privar a Irán de una importante fuente de ingresos, además de presionar a Pekín, el mayor comprador de petróleo iraní, para que inste a Teherán a reabrir el estrecho.

Antes de la guerra, circulaban por esa vía alrededor de un 20% de los hidrocarburos que se consumen a nivel mundial.