Buscar
El Economista
Geopolítica

Lectura 2:00 min

China tacha el bloqueo de EU a puertos iraníes de "peligroso e irresponsable"

China consideró este martes que el bloqueo impuesto por Estados Unidos en torno a los puertos iraníes es "peligroso e irresponsable", después de que el presidente Donald Trump amenazara con atacar cualquier barco que intente salir de la zona o acercarse a ella.

main image

Buques de carga y petroleros se ven frente a la ciudad costera de Fujairah, en el estrecho de Ormuz, en el Emirato del Norte, el 25 de febrero de 2026.AFP

AFP

China consideró este martes que el bloqueo impuesto por Estados Unidos en torno a los puertos iraníes es "peligroso e irresponsable", después de que el presidente Donald Trump amenazara con atacar cualquier barco que intente salir de la zona o acercarse a ella.

Trump ordenó el bloqueo de buques que entren o salgan de puertos iraníes y de las áreas costeras del Golfo después de que las negociaciones con Teherán el pasado fin de semana en Pakistán se saldaran en fracaso.

Te puede interesar

El bloqueo empezó a las 14:00 GMT del lunes, pese a que Washington y Teherán hubieran pactado un alto al fuego de dos semanas unos días antes.

"Estados Unidos aumentó sus despliegues militares y emprendió una acción de bloqueo selectivo, que solo exacerbará las tensiones y socavará el ya frágil acuerdo de alto al fuego, y pondrá aún más en riesgo la seguridad en el tránsito por el estrecho [de Ormuz]", declaró el portavoz del Ministerio chino de Relaciones Exteriores en una rueda de prensa.

"Es un comportamiento peligroso e irresponsable", señaló.

Irán ya había cerrado el estrecho de Ormuz, una vía de paso crucial para el transporte de hidrocarburos, y solo permitía el paso de barcos que operaran para países que considera amigos de Teherán -- como China --.

Según los analistas, el bloqueo de Trump busca privar a Irán de una importante fuente de ingresos, además de presionar a Pekín, el mayor comprador de petróleo iraní, para que inste a Teherán a reabrir el estrecho.

Antes de la guerra, circulaban por esa vía alrededor de un 20% de los hidrocarburos que se consumen a nivel mundial.

Temas relacionados

tracking reference image

Últimas noticias

Noticias Recomendadas

Suscríbete