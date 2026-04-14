A la UE le preocupa la posible escasez de queroseno en un "futuro próximo" por la guerra

La Comisión Europea manifestó este martes su preocupación por los posibles problemas de abastecimiento de queroseno en Europa en "un futuro próximo" debido a la guerra en Oriente Medio.

"Actualmente" no hay escasez de carburante en la UE, declaró una portavoz de la Comisión, Anna-Kaisa Itkonen, en rueda de prensa. "Pero podrían producirse problemas de abastecimiento en un futuro próximo", agregó.

Según ella, la "principal fuente de preocupación" es el queroseno.

La semana pasada, la asociación de aeropuertos europeos había advertido de un riesgo de "escasez sistémica" de queroseno si no se restablecía el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz para finales de abril.

Alrededor del 20% del queroseno mundial solía pasar por esa vía marítima estratégica antes de la guerra, bloqueada por Irán desde finales de febrero en respuesta a los bombardeos de Israel y de Estados Unidos.

El conflicto hizo que los precios del queroseno se dispararan, más aún que los del petróleo.

En todos los continentes, muchas compañías aéreas aumentaron sus precios. También suspendieron vuelos, por razones de seguridad o de rentabilidad.