Trump advierte a Hamás que "no tolerará ningún retraso" en la aplicación de su plan

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió el sábado a Hamás que "no tolerará ningún retraso" en la aplicación de su plan para la liberación de los rehenes que mantiene en la Franja de Gaza.

El enviado de Trump para Oriente Medio, Steve Witkoff, y su yerno, Jared Kushner, viajan a Egipto para finalizar las conversaciones sobre las condiciones de la liberación de los rehenes, anunció la Casa Blanca el sábado.

En un mensaje en su red social Truth, el mandatario expresó su satisfacción por el hecho de que "Israel haya detenido temporalmente sus bombardeos para dar la oportunidad de que la liberación de los rehenes y un acuerdo de paz se concreten".

Sin embargo, el ejército israelí anunció el sábado que continuaba sus operaciones en la Franja de Gaza, donde la Defensa Civil, bajo la autoridad de Hamás, reportó un "violento" bombardeo nocturno israelí nocturno que provocó seis muertos.

"Hamás debe actuar con rapidez, de lo contrario, todas las opciones estarán abiertas. No toleraré ningún retraso", añadió Trump, descartando también "cualquier resultado en el que Gaza siga representando una amenaza" para Israel.

"Hagámoslo rápido", insistió, refiriéndose a la implementación de su plan, que incluye un alto el fuego, la liberación de los rehenes en 72 horas, la retirada gradual del ejército israelí de Gaza, el desarme de Hamás y el exilio de sus combatientes.

El viernes, el magnate republicano instó a Israel a "cesar de inmediato el bombardeo de Gaza" para permitir la liberación de los rehenes, tras el anuncio del movimiento islamista palestino de que aceptaba su plan de paz.