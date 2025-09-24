Tirador escribió "anti-ICE" en bala sin usar en ataque a oficina de migración en Dallas: FBI

Un hombre armado que escribió "ANTI-ICE" en una bala sin usar mató a dos detenidos e hirió a otro este miércoles en una oficina de campo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Dallas, antes de quitarse la vida, dijeron las autoridades.

El director del FBI, Kash Patel, publicó una foto en X de lo que dijo eran los casquillos sin usar del sospechoso en la que se veía escrito "ANTI-ICE" en el costado de uno. "Si bien la investigación está en curso, una revisión inicial de las pruebas muestra un motivo ideológico detrás de este ataque", escribió Patel.

En un comunicado, el Departamento de Seguridad Nacional dijo que el sospechoso disparó "indiscriminadamente" contra el edificio del ICE, incluso contra una furgoneta en la entrada protegida del edificio donde las víctimas recibieron los disparos.

En una rueda de prensa en Dallas, las autoridades revelaron la existencia de casquillos de bala, pero subrayaron que la investigación se encontraba aún en sus primeras fases.

Las autoridades estaban tratando el ataque como un "acto de violencia selectiva", dijo a los periodistas Joseph Rothrock, agente especial a cargo de la oficina del FBI en Dallas. Las autoridades no ofrecieron detalles sobre la identidad del sospechoso.

El tirador abrió fuego contra la oficina desde un edificio adyacente cerca de las 06:40 hora local (11:40 GMT), dijo la policía. Dos personas fueron trasladadas a un hospital con heridas de bala, mientras que una tercera falleció en el lugar de los hechos.

No hubo agentes heridos en el tiroteo, según las autoridades. El tirador disparó a una oficina de campo del ICE, en la que los funcionarios llevan a cabo el procesamiento a corto plazo de los detenidos recientemente arrestados.

El incidente ocurre dos semanas después de la muerte a tiros del activista conservador Charlie Kirk a manos de un francotirador durante un acto en Orem, en el estado de Utah, que avivó el temor a una nueva ola de violencia política en Estados Unidos.