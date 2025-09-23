Lectura 2:00 min
SRE sigue de cerca caso de Silverio Villegas tras su muerte en operativo de ICE
El connacional falleció el 12 de septiembre en Franklin Park, Illinois; su repatriación a Michoacán será el 25 de septiembre. Mexico ha exigido a EU una investigación.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó sobre los avances en el caso del connacional Silverio Villegas González, quien perdió la vida durante un operativo del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) de Estados Unidos ocurrido el 12 de septiembre en Franklin Park, Illinois.
En una nota informativa, la cancillería precisó que los restos del señor Villegas González fueron entregados a su familia tras concluir las diligencias de la oficina forense del condado de Cook, y su repatriación a su comunidad de origen en Michoacán está programada para el jueves 25 de septiembre, donde recibirá sepultura.
Por otro lado, comunicó que el Consulado General de México en Chicago y la Embajada de México en Estados Unidos continúan con el seguimiento puntual a la solicitud formal realizada al Buró Federal de Investigaciones (FBI) para que se lleve a cabo una investigación exhaustiva que permita el pleno esclarecimiento de los hechos, encontrándose a la espera de una respuesta.
Asimismo, la Jefatura de la Unidad para América del Norte de la SRE entregó una nota diplomática a la Embajada de Estados Unidos en México, mediante la cual el Gobierno de México transmite su condena por la violencia ejercida y reitera la exigencia de una investigación rigurosa.
La SRE destacó que la familia del señor Villegas ha recibido asistencia y acompañamiento consular de manera continua durante todo el proceso.