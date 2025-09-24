Tiroteo en centro de detención del ICE en Dallas deja un muerto y dos heridos

Al menos una persona falleció y otras dos resultaron heridas tras el ataque de un presunto francotirador contra un centro de detención de migrantes en Dallas, Texas, en el sur de Estados Unidos, informaron autoridades.

El ataque, según reportes de la prensa local, habría ocurrido cuando agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) trasladaban a un grupo hacia el interior del centro de detención.

"Una persona falleció y otras dos resultaron heridas tras el ataque de un presunto francotirador contra un centro de detención de migrantes en Dallas", informó la policía.

"La investigación preliminar determinó que un sospechoso abrió fuego contra un edificio gubernamental desde un edificio adyacente. Dos personas fueron trasladadas al hospital con heridas de bala. Una víctima falleció en el lugar. El sospechoso falleció", detalló en X.

Más temprano, autoridades federales detallaron que el tirador se había suicidado. "Hubo un tiroteo esta mañana en un centro de detención de ICE en Dallas", informó la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

"Los detalles aún se están conociendo pero podemos confirmar que hubo varios heridos y fallecidos", dijo inicialmente Noem. "El tirador falleció por una herida de bala autoinfligida", agregó.

Poco después, el director interino de ICE, Todd Lyons, confirmó a la cadena CNN el tiroteo y dijo que "la información preliminar indica que se trata de un posible francotirador".

Los medios locales informaron que el tirador era un hombre blanco que se encontraba en la azotea de un edificio y que se suicidó cuando llegaron los agentes del orden. Estados Unidos lleva adelante una severa política contra la migración irregular y en los últimos meses ha intensificado las detenciones y deportaciones.

"El ataque obsesivo contra las fuerzas del orden, en particular contra ICE, debe cesar. Rezo por todos los heridos en este ataque y por sus familias", escribió el vicepresidente JD Vance en X.

"Si bien aún desconocemos el motivo, sabemos que las fuerzas del orden de ICE se enfrentan a una violencia sin precedentes", había dicho también la secretaria Noem. Según los medios locales, sin embargo, los heridos no eran agentes del ICE, sino personas que habían sido detenidas.

La subdirectora de ICE, Madison Sheahan, declaró a Fox News que ningún agente de ICE resultó herido en el ataque. "Hemos visto mucha violencia en las instalaciones de ICE, y esta no es la primera vez que vemos un ataque, incluso este año, en una instalación de ICE", comentó.

Antecedentes de violencia

ICE es la principal agencia gubernamental responsable de cumplir la promesa de campaña del presidente Donald Trump de expulsar a millones de inmigrantes indocumentados de Estados Unidos.

"Este asesinato no frenará nuestro arresto, detención ni deportación de inmigrantes indocumentados. Trabajaremos con ICE y el Departamento de Policía de Dallas para esclarecer la motivación del asesino", dijo este miércoles el gobernador de Texas y aliado de Trump, Greg Abbott.

Después de que las redadas de inmigración del ICE en Los Ángeles provocaran disturbios y protestas a principios de este año, Trump envió a la Guardia Nacional y a la Infantería de Marina a la ciudad californiana.

Otra instalación del ICE en Alvarado, Texas, fue blanco de un ataque en julio que dejó a un policía herido en el cuello. Diez personas han sido acusadas por su participación en este ataque.

Según una denuncia penal, los agresores, vestidos con ropa militar negra, dispararon fuegos artificiales contra las instalaciones del ICE y pintaron grafitis con insultos.

El incidente de Alvarado ocurrió pocos días antes de que un hombre armado con un rifle abriera fuego en una instalación de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos en McAllen, Texas. El hombre de 27 años realizó varios tiros a la entrada de esta oficina de la Patrulla Fronteriza antes de ser abatido. Dos policías y un empleado resultaron heridos.