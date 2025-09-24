Tiroteo en centro de detención de migrantes del ICE en Dallas deja al menos tres heridos

Varias personas resultaron heridas este miércoles tras un tiroteo en un centro de detención de migrantes en Dallas, Texas, según informó esta mañana la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

"Hubo un tiroteo esta mañana en un centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas [ICE por sus siglas en inglés] en Dallas. Los detalles aún se están conociendo pero podemos confirmar que hubo varios heridos y fallecidos", dijo Noem. "El tirador falleció por una herida de bala autoinfligida", agregó.

Al menos tres personas resultaron heridas en un tiroteo ocurrido en una oficina federal del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en Dallas, informaron medios más temprano.

La policía acudió a las instalaciones, en el noroeste de Dallas, a las 07:30 hora local (6:30 a.m. hora del Centro de México).

La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, escribió en un mensaje en X que había múltiples heridos y fallecidos y que el tirador había muerto por una herida de bala autoinfligida.

Aunque "aún se están recabando detalles" y "no se sabe el motivo del ataque", Noem vinculó este incidente con una ola de "violencia sin precedentes" contra el personal del ICE. "Esto debe parar", reclamó en su mensaje difundido en redes sociales.

El tirador fue hallado muerto en la azotea de un edificio cercano, informó la filial local de ABC WFAA citando fuentes.

"La información preliminar es un posible francotirador", dijo el director en funciones del ICE, Todd Lyons, a CNN.

Lyons confirmó a la cadena que al menos tres personas han sido evacuadas a un hospital con heridas de bala.

Algunos medios dijeron que las víctimas estaban en estado crítico. Fuentes de seguridad consultadas por CNN señalan que al menos dos de ellas son migrantes.

La cadena de televisión local Fox4 informó que las tres personas baleadas eran detenidos bajo custodia de ICE.

Explicaron que el tirador era un hombre blanco que se encontraba en la azotea de un edificio y que se suicidó cuando llegaron los agentes del orden.

Un portavoz del ICE no respondió inmediatamente a las preguntas de Reuters. La Policía de Dallas tampoco devolvió inmediatamente las llamadas o correos electrónicos en busca de comentarios sobre los hechos de esta mañana.

Con información de Europa Press