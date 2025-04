Secretario del Tesoro de EU aconseja a países afectados por aranceles a no tomar represalias

El secretario del Departamento del Tesoro, Scott Bessent, advirtió este miércoles a los países afectados por los aranceles que no tomen medidas en represalia con el fin de evitar una escalada en la guerra comercial abierta por la Administración de Donald Trump para aplicar su agenda proteccionista.

"No recomendaría a ningún país que entre en pánico. No intentaría tomar represalias porque, mientras no se tomen, este es el límite máximo", declaró en una entrevista a Bloomberg Television, donde aseguró que ha tenido "muchas negociaciones" con sus socios, pero quiere "esperar a ver qué ocurre".

Minutos después de que Trump revelara un arancel de base universal del 10% para la mayor parte de los socios comerciales, con gravámenes superiores a algunos de ellos, incluido 34% a China y 20% a la Unión Europea, Bessent ha dicho que "el mercado podría tener la certeza de que esta es la cifra, salvo represalias".

"Creo que la mentalidad podría ser dejar que la situación se estabilice un tiempo. Sus aranceles o barreras no arancelarias llevan mucho tiempo en vigor, así que veremos cómo evoluciona", ha expresado el jefe del Tesoro estadounidense.