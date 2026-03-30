El arma acuática de Irán contra el Golfo

SALT LAKE CITY, UTAH – Las monarquías petroleras del Golfo Pérsico suelen describirse como petroestados. Sin embargo, la guerra entre Estados Unidos e Israel e Irán ha puesto de manifiesto que también son reinos de agua salada, sociedades cuya supervivencia depende de la desalinización, es decir, de convertir el agua de mar en agua potable a escala industrial. La vida en el Golfo se basa en la "magia negra" de transformar el petróleo y sus ingresos en agua. Esta destreza tecnológica ha impulsado el dinámico crecimiento de la región, pero ahora se perfila como su mayor vulnerabilidad.

Desde la década de 1970, los países del Golfo han adoptado soluciones basadas en combustibles fósiles para paliar la grave escasez de agua. Hoy en día, la región produce más del 40% del agua desalinizada del mundo en más de 400 plantas. Es difícil exagerar su dependencia de la desalinización, que proporciona el 99% del agua potable en Qatar, más del 90% en Bahréin y Kuwait, el 86% en Omán, el 70% en Arabia Saudita y el 42% en los Emiratos Árabes Unidos.

Cuando Estados Unidos e Israel atacaron Irán por primera vez, sus objetivos fueron las instalaciones militares y la cúpula dirigente del país. Sin embargo, el 7 de marzo, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, acusó a Estados Unidos de cometer un “crimen flagrante y desesperado” al atacar una planta desalinizadora de agua dulce en la isla de Qeshm. “Atacar la infraestructura de Irán es una acción peligrosa con graves consecuencias”, añadió, señalando que fue Estados Unidos, y no Irán, quien sentó este precedente.

Si bien la afirmación sigue sin verificarse, sus implicaciones son innegables. Araghchi señaló un posible cambio en la lógica de la guerra: los sistemas de agua, considerados durante mucho tiempo como servicios esenciales para la población civil y protegidos por los Convenios de Ginebra, se habían visto involucrados en el conflicto. Su advertencia fue clara: si la infraestructura de Irán era atacada, las plantas desalinizadoras del Golfo Pérsico serían un objetivo legítimo.

Ese mismo día, Israel bombardeó unos 30 depósitos de petróleo en Teherán y la cercana provincia de Alborz. El petróleo se derramó en las calles mientras una densa neblina de humo y gases tóxicos envolvía la capital. Irán respondió ampliando sus objetivos en toda la región. El 8 de marzo, Bahréin informó que Irán había causado "daños materiales" a una de sus plantas desalinizadoras, aunque las autoridades aclararon que no había habido "ningún impacto en el suministro de agua ni en la capacidad de la red hídrica".

La guerra se ha intensificado. Los ataques de ambos bandos han alcanzado todo tipo de infraestructura civil, desde hoteles hasta aeropuertos, eliminando prácticamente todos los tabúes y líneas rojas preexistentes. Entre los más preocupantes se encuentran los ataques contra instalaciones nucleares o en sus inmediaciones. Irán atacó la ciudad de Dimona , a pocos kilómetros del Centro de Investigación Nuclear Shimon Peres Negev. Israel atacó cerca de la central nuclear iraní en Bushehr, obligando al personal de la empresa rusa Rosatom a evacuar , y, más recientemente, atacó la planta de procesamiento de uranio iraní en Yazd y el Complejo de Agua Pesada de Khondab.

Pero la atención mundial se centra por completo en la infraestructura de combustibles fósiles. El 25 de marzo, el ministro de Finanzas francés, Roland Lescure, declaró que entre el 30% y el 40% de la capacidad de refinación del Golfo ha resultado dañada o destruida, lo que ha supuesto la retirada de 11 millones de barriles diarios del mercado internacional y ha desencadenado una crisis petrolera, especialmente en Asia. Además, los ataques iraníes contra las instalaciones de Ras Laffan en Qatar han aniquilado el 17% de la capacidad de exportación de gas natural licuado del país.

Ante el alza de los precios del petróleo y el cierre casi total del estrecho de Ormuz, el presidente estadounidense Donald Trump emitió un contundente ultimátum el 21 de marzo, amenazando con "destruir" las centrales eléctricas de Irán si el país no reabriera el estrecho en un plazo de 48 horas. En respuesta, el portavoz militar iraní Ebrahim Zolfaqari advirtió que la República Islámica tomaría represalias atacando la infraestructura regional, incluidas las plantas desalinizadoras, y lo hizo.

Poco después, canales de Telegram y redes sociales afines al régimen comenzaron a difundir una lista escalofriante de posibles objetivos, entre ellos las plantas desalinizadoras de Ras al-Khair y Shuaiba en Arabia Saudita, y la planta desalinizadora de Taweelah y la central nuclear de Barakah en los Emiratos Árabes Unidos. Como explica Can Kasapoğlu del Instituto Hudson, la vulnerabilidad de la infraestructura de desalinización representa un riesgo diferente. A diferencia de las perturbaciones en los mercados petroleros, que principalmente generan consecuencias económicas al aumentar los precios y restringir la oferta, atacar las instalaciones de desalinización “amenaza directamente la supervivencia diaria en algunos de los países con mayor escasez de agua del mundo”.

Ante la creciente presión, Trump anunció abruptamente una pausa de cinco días en los ataques contra las centrales eléctricas iraníes, apenas unas horas antes de la apertura de los mercados estadounidenses el 23 de marzo, con el objetivo de estabilizar los precios del petróleo; posteriormente, extendió el plazo hasta el 6 de abril. A pesar de que Trump ha alardeado de las conversaciones con Irán (que la República Islámica ha negado que se estén llevando a cabo), el despliegue militar estadounidense en la región sugiere una posible escalada. La administración Trump también se ha negado a descartar la toma de la isla de Kharg —por donde transita el 90% de las exportaciones petroleras de Irán— como parte de un esfuerzo total para paralizar la economía iraní y forzar la reapertura del estrecho de Ormuz.

Si Estados Unidos tomara tal medida, los países del Golfo probablemente sufrirían las consecuencias de la represalia. Tras los ataques estadounidenses previos contra la isla de Kharg, Irán acusó a los Emiratos Árabes Unidos de facilitar los ataques. El 25 de marzo, Mohammad Bagher Ghalibaf, presidente del Parlamento iraní, advirtió que si Estados Unidos e Israel ocupan una isla iraní con el apoyo de una potencia regional, “toda la infraestructura vital de ese país de la región se convertirá, sin restricciones, en objetivo de ataques implacables”. Aunque Ghalibaf no fue explícito, la advertencia probablemente se refiere a los Emiratos Árabes Unidos y a las islas de Kharg y Larak, pero también podría aludir a las islas en disputa de Abu Musa y Tunbs Mayor y Menor, ocupadas por Irán en 1971.

El régimen iraní lucha por su supervivencia. No puede derrotar directamente a Estados Unidos ni a Israel, pero sí puede infligir un daño económico generalizado y tensar las relaciones entre Estados Unidos y los países del Golfo, así como entre los seis miembros del Consejo de Cooperación del Golfo. A medida que se acerca la fecha límite impuesta por Trump, ¿pondrá en peligro Estados Unidos las vitales rutas de desalinización del Golfo en un arriesgado intento por apoderarse de la isla de Kharg y reabrir el estrecho de Ormuz? Si Irán toma represalias "sin restricciones", las consecuencias podrían ser devastadoras para los países del Golfo.

*El autor es profesor asociado de Historia y director del Centro de Estudios de Oriente Medio de la Universidad de Utah.

Michael Christopher Low. Foto: Especial

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