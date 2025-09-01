Pedro Sánchez acusa a jueces de hacer política

Madrid, España. El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, acusó ayer 01 de septiembre, a algunos jueces de su país de estar "haciendo política" al ser interrogado sobre los presuntos casos de corrupción que afectan a varios de sus allegados, incluida su esposa y su hermano.

En una entrevista en la televisión pública RTVE, el líder socialista afirmó: "Que hay jueces haciendo política y que hay políticos que tratan de hacer justicia, sin duda alguna". Sánchez aseguró que estas investigaciones, que calificó de "minoría", provocan un "daño terrible" a la justicia y se basan en "denuncias falsas" y "recortes de prensa de organizaciones ultraderechistas".

Los señalamientos se producen en un contexto de creciente presión judicial sobre su círculo más cercano. Su esposa, Begoña Gómez, está citada a declarar el próximo 11 de septiembre por presuntos delitos de corrupción y tráfico de influencias. Según la investigación, se sospecha que pudo utilizar su posición para obtener financiación para un máster que dirigía en la Universidad Complutense de Madrid.

Además, el hermano menor del presidente es objeto de una investigación por desvío de fondos y fraude fiscal. La oposición ha utilizado estos casos para pedir en repetidas ocasiones la dimisión de Sánchez, quien negó rotundamente que exista una "corrupción sistémica" en el Partido Socialista.

Interés político

La crisis se extiende también a antiguos colaboradores de alto rango. Santos Cerdán, número tres del PSOE, fue detenido provisionalmente en junio por una investigación sobre sobornos en contratos públicos. En el mismo caso están imputados el exministro José Luis Ábalos y su asesor Koldo García.

El presidente se defendió asegurando no tener "ninguna información objetiva" de que su esposa o sus colaboradores hayan cometido actos de corrupción, y atribuyó las acusaciones a una campaña política.