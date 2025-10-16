Lectura 1:00 min
Nuevo gobierno de Perú anuncia que declarará estado de emergencia en Lima por ola de violencia
Las manifestaciones encabezadas por jóvenes derivaron el miércoles en fuertes choques cerca de la sede del Congreso.
El nuevo gobierno de Perú anunció este jueves que declarará el estado de emergencia en Lima, ante la violencia del crimen organizado que motivó protestas masivas con un muerto a manos de un uniformado y un centenar de heridos.
"Vamos a anunciar la decisión de declarar la emergencia por lo menos en Lima Metropolitana", dijo a la prensa el jefe del gabinete, Ernesto Álvarez, tras una reunión de ministros.