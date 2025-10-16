Jeri busca poderes especiales en Perú

Lima. El presidente interino de Perú, José Jerí, anunció el jueves que solicitará al Congreso facultades legislativas en materia de seguridad ciudadana, un día después de que una protesta al inicio de su mandato dejara un muerto y más de un centenar de heridos.

La manifestación del miércoles por la noche fue convocada en redes sociales por grupos civiles y jóvenes de la llamada Generación Z, quienes exigieron medidas contra el aumento del crimen, el cierre del Congreso, la renuncia del mandatario y la convocatoria a una asamblea constituyente.

“Le hemos informado a la mesa directiva del Congreso, sobre la base de coordinaciones preliminares con el Consejo de Ministros, que solicitaremos facultades para legislar principalmente en temas de seguridad ciudadana”, declaró Jerí a periodistas tras reunirse con las autoridades legislativas.

El mandatario no precisó qué medidas impulsará, aunque adelantó que una de las prioridades será la situación en los centros penitenciarios, desde donde —según la policía— bandas criminales coordinan extorsiones.

"No voy a renunciar, voy a continuar con la responsabilidad", respondió sobre su permanencia en el cargo y lamentó la muerte del manifestante.

Descontento popular

La Fiscalía identificó a la víctima como Eduardo Ruiz, de 32 años, quien murió por el disparo de un arma de fuego durante la protesta en Lima, la primera de gran magnitud desde el cambio de gobierno la semana pasada.

Miles de personas se movilizaron en distintas ciudades tras la destitución de la expresidenta Dina Boluarte, reemplazada por Jerí, quien asumió el poder como jefe del Congreso y primer en la línea de sucesión.

El jefe de la Policía Nacional, Óscar Arriola, informó que el presunto autor del disparo fue Luis Magallanes, un agente policial que habría sido agredido durante la protesta. Magallanes se encuentra detenido, hospitalizado y separado de sus funciones.

Por su parte, el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, mostró imágenes del tiroteo en una conferencia de prensa, sin atribuir responsabilidades por la violencia registrada.

Jerí señaló que un “grupo reducido” de infiltrados buscó generar caos durante lo que describió como una “expresión ciudadana legítima”, inicialmente pacífica.

"En un Estado de derecho se protegen las garantías de todos los manifestantes como de las fuerzas del orden, pero ese grupo pequeño (de manifestantes) buscaba generar el caos", declaró.

El nuevo ministro del Interior, Vicente Tiburcio, informó ante el Congreso que 89 policías y 22 civiles resultaron heridos, y que 11 personas fueron detenidas. Añadió que el gobierno planea una reforma integral de la policía.

En Lima, manifestantes quemaron banderas y objetos frente al Congreso, una de las instituciones más desacreditadas del país, lo que provocó la intervención policial con gases lacrimógenos.

Jerí, que ha anunciado una guerra contra el crimen, designó el martes a su gabinete de ministros, liderado por un exmagistrado y político conservador.

En el último mes han resultado heridas casi 200 personas durante las protestas en el centro de Lima, incluidos policías, manifestantes y periodistas.

En el marco de las protestas, la Generación Z ha ondeado la bandera One Piece, el nuevo símbolo de protesta juvenil global contra el mal gobierno dondequiera que exista.