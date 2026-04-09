Mojtaba Jamenei asegura que Irán no busca la guerra, pero advierte que no cederá sus derechos

El nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, afirmó en un mensaje escrito difundido este jueves que Irán no quiere la guerra, pero que protegerá los derechos de su país.

"No buscamos la guerra y no la queremos", dijo en un comunicado que fue leído en la televisión estatal, en un día en el que se cumplen 40 días desde la muerte de su padre y predecesor en el cargo, el ayatolá Alí Jamenei, asesinado en un bombardeo en el primer día del conflicto con Estados Unidos e Israel.

"Pero no renunciaremos a nuestros derechos legítimos bajo ninguna circunstancia y, en este sentido, consideramos el frente de resistencia en su conjunto", añadió, en una aparente referencia a Líbano, donde Israel lucha contra el movimiento chiita Hezbolá, aliado de Irán.

Irán acordó esta semana un frágil alto al fuego de dos semanas con Estados Unidos que podría conducir a negociaciones de paz tras las amenazas del presidente Donald Trump de "eliminar a toda la civilización" iraní si Teherán no abría el estrecho de Ormuz.

Jamenei dijo a la población iraní que no debe pensar que ya no es necesario "salir a las calles", tras el cese al fuego.

"Sus voces en las plazas públicas influyen sin duda en el resultado de las negociaciones", afirmó.