México se suma al tratado global para la protección de la biodiversidad marina en alta mar

En el marco de la 80 Asamblea General de la ONU, el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, entregó el instrumento de ratificación del Acuerdo sobre la Conservación y el Uso Sostenible de la Diversidad Biológica Marina en Zonas Fuera de la Jurisdicción Nacional (BBNJ, por su sigla en inglés) a Elinor Hammarskjöld, secretaria general adjunta de Asuntos Jurídicos y asesora jurídica de Naciones Unidas, con lo que México formalizó su adhesión a este instrumento internacional.

Con esta acción, México se convierte en parte de un tratado considerado histórico para la protección de los océanos, que entrará en vigor en enero de 2026. El BBNJ refuerza el marco jurídico de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y constituye un paso decisivo hacia una gobernanza global más sólida de los recursos marinos.

Adoptado el 19 de junio de 2023, tras casi dos décadas de negociaciones, el Acuerdo BBNJ establece mecanismos para proteger la biodiversidad en alta mar, es decir, en aquellas zonas oceánicas que no están bajo la jurisdicción de ningún país. Entre sus principales disposiciones destacan la creación de áreas marinas protegidas, la evaluación de impacto ambiental de actividades humanas, la regulación del uso sostenible de recursos genéticos marinos y el impulso a la cooperación científica y tecnológica internacional. Además, se trata del tercer acuerdo de aplicación de la Convención sobre el Derecho del Mar.

El tratado también contempla un mecanismo financiero y disposiciones institucionales, como la creación de una Conferencia de las Partes, órganos subsidiarios, un Mecanismo de Intercambio de Información y una secretaría permanente.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) destacó que la ratificación reafirma la vocación de México por el multilateralismo y la convicción de que el derecho internacional es la vía más efectiva para enfrentar los desafíos globales.