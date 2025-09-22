Canciller De la Fuente refuerza agenda de México en la ONU y con la Unión Europea

En el marco de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en Nueva York, el canciller Juan Ramón de la Fuente participó en la reunión de ministras y ministros de Relaciones Exteriores de los países miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).

Durante su intervención, destacó que América Latina y el Caribe son una zona de paz que debe preservarse sobre las bases del respeto a las soberanías, la integridad territorial, el derecho internacional y la no injerencia en los asuntos internos, de conformidad con la Carta de la ONU.

México y la Unión Europea impulsan cooperación e inversiones

En paralelo, el canciller sostuvo un encuentro con sus homólogos de Brasil, Mauro Vieira; de la India, Subrahmanyam Jaishankar, y con la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, así como con ministras y ministros de Asuntos Exteriores de los países de la Unión Europea.

En la reunión se abordaron temas de la agenda multilateral y de cooperación birregional.

De la Fuente presentó el Plan México como un mecanismo para atraer inversiones en áreas estratégicas de nuestro país y destacó los avances de modernización en el Acuerdo Global con la Unión Europea.

En su discurso de apertura que marca el 80º aniversario de las Naciones Unidas, el secretario General, António Guterres, hizo un llamado a preservar la paz y la cooperación global.