México en la ONU: De la Fuente encabezará participación en la Asamblea General con enfoque en paz y cooperación global

En representacion de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, participará a partir del lunes 22 de septiembre en el segmento de Alto Nivel del 80° periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU), en Nueva York.

Durante su visita de trabajo, el canciller intervendrá en el Debate General de la Asamblea, además de participar en reuniones ministeriales sobre los principales desafíos de la agenda multilateral, como seguridad internacional, desarrollo sostenible y derechos humanos. También sostendrá encuentros bilaterales con cancilleres de diversos países.

El lema de este año, “Juntas y juntos somos mejores: más de 80 años al servicio de la paz, el desarrollo y los derechos humanos”, subraya la necesidad de cooperación internacional en un contexto marcado por conflictos regionales, crisis humanitarias y los retos del cambio climático.

México y la ONU: una relación de décadas

México es miembro fundador de la ONU desde 1945 y ha tenido una participación activa en foros multilaterales. Durante su paso como miembro no permanente en el Consejo de Seguridad (2021-2022), el país impulsó resoluciones en materia de asistencia humanitaria y control de armas ligeras. Además, ha promovido históricamente principios de no intervención, solución pacífica de controversias y defensa del derecho internacional.

En este nuevo periodo, la cancillería mexicana busca reforzar la voz del país en debates sobre migración, cambio climático y financiamiento para el desarrollo.