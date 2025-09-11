Canciller De la Fuente descarta ruptura diplomática con China pese a aranceles

Juan Ramón de la Fuente aseguró que la relación es cordial y productiva. Aseguró que México mantiene diálogo constante con China y otros países para explicar los alcances del Plan México y los ajustes comerciales.

El secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, descartó que México vaya a romper relaciones diplomáticas con China tras la posible imposición de aranceles.

El canciller aseguró que existe un canal de comunicación constante con las autoridades chinas, incluido el embajador en México, Chen Daojiang, así como con representantes diplomáticos de otros países, a quienes se les ha informado directamente sobre los alcances del Plan México y las nuevas oportunidades que se ofrecen.

“Es una relación muy cordial, amistosa, en la que estos temas se plantean y se dialogan. La relación sigue siendo productiva y cercana”, afirmó en conferencia de prensa.

De la Fuente explicó que México revisa sus esquemas de comercio con todos los países con los que no tiene un tratado de libre comercio, conforme a lo establecido por la Organización Mundial de Comercio (OMC) bajo el principio de nación más favorecida.

“Es parte de la tarea diplomática que nos ha encomendado la presidenta. Pensamos que el diálogo franco es la mejor manera de mantener relaciones sólidas, explicando los cambios y ajustes que México realiza de acuerdo con nuestras prioridades y los lineamientos de la presidenta Sheinbaum”, concluyó.