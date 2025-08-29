Canciller De la Fuente subraya cooperación sin subordinación en encuentro con senador de Texas

El canciller Juan Ramón de la Fuente sostuvo esta mañana una reunión de trabajo con el senador por Texas, Ted Cruz, en la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Durante el encuentro, se subrayó que la relación entre México y Estados Unidos se sustenta en los principios de responsabilidad compartida, confianza mutua, respeto pleno a la soberanía y cooperación sin subordinación, en línea con lo señalado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Ambos interlocutores abordaron temas de interés común, entre ellos los avances en la estrategia de seguridad bilateral, la relación económica, el estado de los acuerdos sobre distribución de agua del río Bravo y la búsqueda de soluciones conjuntas en torno al comercio de jitomate.

En la reunión participaron, por parte de México, Roberto Velasco, jefe de Unidad para América del Norte, y Cristina Planter, directora general de Estrategia Diplomática para América del Norte. Por Estados Unidos asistieron el embajador Ronald Johnson y Omri Ceren, asesor principal de Políticas y Comunicación del senador estadounidense.