Canciller De la Fuente recibe al primer ministro de Canadá, Mark Carney, en visita de trabajo a México

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, arribó la mañana de este jueves a México para realizar una visita de trabajo de dos días, durante la cual sostendrá encuentros con autoridades federales y empresarios.

Carney fue recibido a las 11:17 horas en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), por el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente. A su llegada descendió acompañado de una comitiva de funcionarios canadienses.

Hoy, la presidenta Claudia Sheinbaum encabezará la recepción oficial en Palacio Nacional, donde se reunirá con el primer ministro y su delegación, acompañada por integrantes de su gabinete. Posteriormente, ambos mandatarios sostendrán un encuentro con representantes empresariales de México y Canadá.

La agenda tiene prevista una conferencia de prensa conjunta a las 17:00 horas en Palacio Nacional.