Lectura 1:00 min
Canciller De la Fuente recibe al primer ministro de Canadá, Mark Carney, en visita de trabajo a México
El primer ministro de Canadá, Mark Carney, arribó a la Ciudad de México para realizar una visita de trabajo que incluye una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum.
El primer ministro de Canadá, Mark Carney, arribó la mañana de este jueves a México para realizar una visita de trabajo de dos días, durante la cual sostendrá encuentros con autoridades federales y empresarios.
Carney fue recibido a las 11:17 horas en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), por el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente. A su llegada descendió acompañado de una comitiva de funcionarios canadienses.
Hoy, la presidenta Claudia Sheinbaum encabezará la recepción oficial en Palacio Nacional, donde se reunirá con el primer ministro y su delegación, acompañada por integrantes de su gabinete. Posteriormente, ambos mandatarios sostendrán un encuentro con representantes empresariales de México y Canadá.
La agenda tiene prevista una conferencia de prensa conjunta a las 17:00 horas en Palacio Nacional.