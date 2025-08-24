México alojará encuentro regional rumbo a la COP30

Ministros y representantes de 22 países de América Latina y el Caribe se reunirán el 25 y 26 de agosto en la Ciudad de México para preparar la posición regional rumbo a la 30ª Conferencia de las Partes (COP30) de cambio climático, que se celebrará del 10 al 21 de noviembre en Belém, Brasil.

La Reunión Ministerial de América Latina y el Caribe para la Implementación de una Acción Climática Regional, que será inaugurada en Palacio Nacional por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el presidente designado de la COP30, André Corrêa do Lago, busca consolidar posturas comunes frente a la crisis climática y reforzar el liderazgo regional en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC).

Convocada por la secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores y la próxima presidencia brasileña de la COP30, la reunión tendrá como ejes la actualización de los compromisos climáticos nacionales (NDCs), la búsqueda de financiamiento y una hoja de ruta regional enfocada en reducir desigualdades y avanzar en la implementación de políticas ambientales.

El segundo día incluirá diálogos con organizaciones civiles sobre la protección de ecosistemas, la relación con comunidades propietarias de la tierra y la transición justa de la fuerza laboral.

Entre los participantes se encuentran Patricia Espinosa, enviada especial de la COP30 para América Latina y el Caribe; Kristin Lang, del Fondo Verde para el Clima; Carlos Manuel Rodríguez, del Fondo para el Medio Ambiente Mundial; y René Orellana, del Banco de Desarrollo de América Latina.

La reunión también busca generar sinergias con otros marcos internacionales, como la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, el Convenio sobre la Diversidad Biológica y la Convención de la ONU de Lucha contra la Desertificación.