Segob reporta 189,830 repatriaciones desde Estados Unidos en poco más de un año

La Secretaría de Gobernación informó este jueves que, del 20 de enero de 2025 al 18 de marzo de 2026, se han registrado 189,830 personas repatriadas a México, en el marco de la estrategia federal “México te abraza”, diseñada para brindar atención integral a connacionales retornados desde Estados Unidos.

Según cifras del Instituto Nacional de Migración (INM), el número de repatriaciones ha mostrado una tendencia a la baja en los primeros meses de 2026, aunque se mantiene en niveles elevados si se compara con el año anterior.

En febrero de 2026 se registraron 14,191 repatriaciones, mientras que para el periodo entre el 1 y 18 de marzo la cifra acumulada fue de 8,428, lo que representa una disminución de 40.6% respecto al mes previo.

Sin embargo, en apenas poco más de la primera quincena de marzo de 2026, el número de personas retornadas ya equivale al 90.2% del total registrado en marzo de 2025, cuando se contabilizaron 9,346 casos, lo que evidencia que el flujo se mantiene significativo.

El pico anual de casos se registró en octubre de 2025 con 16,621 repatriaciones (+11% respecto a septiembre), seguido de una leve caída en noviembre (15,180, -8.7%) y un nuevo repunte en diciembre del año pasado (16,230, +6.9%).

Para enero de 2026, el número descendió a 14,730 (-9.2% frente a diciembre), y continuó a la baja en febrero, confirmando un cambio en la tendencia.

Atención y servicios

Durante la conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, la titular de la dependencia, Rosa Icela Rodríguez, destacó que el programa opera de manera permanente con la participación de 34 dependencias federales, ofreciendo servicios de alojamiento, alimentación, atención médica, asesoría jurídica y vinculación laboral.

La funcionaria detalló que el proceso de recepción se realiza en 11 puntos de la frontera norte, así como en los aeropuertos de Villahermosa y Tapachula, con el apoyo de ocho centros de atención distribuidos en siete entidades, con capacidad conjunta para recibir hasta 1,600 personas al día.

En estos espacios se han otorgado más de un millón de servicios, incluyendo alimentos, atención médica y emisión de documentos oficiales. Además, más de 98,000 personas han sido afiliadas al Instituto Mexicano del Seguro Social y más de 14,000 han accedido a un empleo formal mediante programas de vinculación laboral.

Sheinbaum reivindica a migrantes

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró su defensa al papel de la comunidad migrante mexicana en Estados Unidos, a quienes calificó como “héroes y heroínas”.

La mandataria destacó que la mayoría de los connacionales en el exterior son personas trabajadoras que contribuyen tanto a la economía estadounidense como a sus familias en México mediante remesas.

“El valor de bienes y servicios de la comunidad latina en Estados Unidos fue de 3.6 billones de dólares en 2022. Si fuera un país sería la quinta economía más grande del mundo. Por encima de la India, Reino Unido y Francia”, mencionó la titular del Ejecutivo federal.

Sheinbaum Pardo también resaltó que la estrategia “México te abraza” busca ofrecer condiciones dignas a quienes regresan al país, con acceso a programas sociales, empleo, salud y apoyos económicos para su reintegración.