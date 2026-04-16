Lula critica las amenazas de Trump; "los líderes deben ganarse el respeto", dice

El presidente ⁠de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, lanzó una dura crítica al presidente ⁠de Estados Unidos, Donald Trump, en una entrevista con el diario español El País publicada este jueves, en la que afirmó que los líderes mundiales deberían buscar el respeto en ⁠lugar de gobernar mediante el miedo.

"Trump no ⁠tiene derecho a levantarse por la mañana y amenazar a un país", dijo Lula a El País, refiriéndose a la amenaza pública del presidente, el 7 de abril, de aniquilar la civilización iraní como parte de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

"No fue elegido para eso y su Constitución no se lo permite".

Lula, que se reunirá este viernes en Barcelona con otro crítico de izquierdas de Trump, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, calificó el enfoque del presidente estadounidense en materia de política exterior como "un juego muy equivocado" impulsado por la suposición de que el poder militar y económico de Washington le permite dictar las reglas.

"Nadie tiene derecho a dar miedo", añadió Lula. "Es fundamental que los poderosos tengan más responsabilidad en mantener la paz".

El presidente brasileño se describió a sí mismo como un líder que prefiere el respeto al miedo. También pidió elecciones libres en Venezuela sin injerencias de Washington, tras una redada sorpresa el 3 de enero por parte de las fuerzas especiales estadounidenses en la que capturaron al presidente venezolano Nicolás Maduro en Caracas.

"Lo que no puede ser es que Estados Unidos crea que puede administrar Venezuela. Eso no ⁠es normal, no tiene cabida en la democracia", ⁠afirmó Lula.

Lula se ha enfrentado con ⁠frecuencia a Trump durante la última década. Su principal rival en las últimas elecciones, el expresidente de extrema ⁠derecha Jair Bolsonaro, que actualmente cumple una condena de 27 años por conspirar para dar un golpe de Estado y mantenerse en el poder, era un aliado cercano y partidario de Trump.

Lula, de 80 años, también aludió a su avanzada edad y a la de Trump al recordar cómo había pedido moderación cuando Trump, de 79 años, impuso fuertes aranceles a Brasil y sancionó a los jueces que llevaban el caso de Bolsonaro. Las sanciones ⁠se retiraron posteriormente y los aranceles se redujeron.

"Dos países gobernados por dos señores de 80 años deberían conversar con mucha madurez", dijo Lula.