Sheinbaum anuncia viaje a Barcelona para participar en cumbre de líderes progresistas

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, viajará a Barcelona la semana que viene para participar en la cumbre de líderes de izquierda "Democracia Siempre" organizada por el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, anunció este viernes la mandataria.

El viaje de Sheinbaum, el primero a Europa desde que asumió el cargo en octubre de 2024, ocurre en medio del proceso de distensión de las relaciones entre México y España.

Ambos países tuvieron choques diplomáticos desde que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, predecesor de Sheinbaum, exigiera en 2019 a la Corona española que pidiera disculpas por los abusos durante la conquista española de América.

"Voy a ir a Barcelona el 18 (de abril), la próxima semana. Va a haber una reunión convocada por un grupo que se formó adonde había sido invitada y no pude asistir", dijo la presidenta en su habitual conferencia de prensa mañanera.

Bajo el lema "Democracia siempre", Sánchez acogerá una nueva cumbre de gobernantes progresistas luego de la convocada por el expresidente chileno Gabriel Boric el año pasado.

Sheinbaum dijo que, además del anfitrión Sánchez, también asistirán el presidente de Colombia, Gustavo Petro; el de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; y el de Uruguay, Yamandú Orsi.

Estos líderes se habían reunido en julio de 2025 en Santiago de Chile para defender el multilateralismo y advertir sobre los riesgos de la democracia frente a la desinformación y los extremismos.

Tras los roces diplomáticos durante la presidencia de AMLO, los gobiernos de México y España han tenido gestos de distensión en los últimos meses. El rey Felipe VI de España reconoció en marzo que hubo abusos durante la conquista.

En respuesta, Sheinbaum saludo el "gesto de acercamiento" del rey de reconocer "los excesos y exterminios que hubo durante la llegada de los españoles".