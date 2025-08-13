Lectura 1:00 min
Lula también buscará a Claudia Sheinbaum para dialogar sobre los aranceles de Trump
El presidente brasileño indicó que dialogará con sus pares de Sudáfrica, Alemania, Francia y México para tratar el tema arancelario.
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, dijo que continuará las conversaciones con jefes de Estado, entre ellos la mandataria de México, en busca de una solución a los aranceles impuestos Donald Trump a varios países.
Lula ya venía insistiendo en la necesidad de fortalecer el multilateralismo y reforzó su defensa el miércoles, argumentando que los países pierden fuerza al negociar individualmente con Estados Unidos.
"Esta semana voy a seguir hablando con Sudáfrica, Alemania, Francia y México, para que tomemos una decisión sobre lo que está pasando", dijo Lula.
"No es correcto. No es justo y no es honesto", agregó el mandatario, quien ya ha mantenido conversaciones con el presidente de China, Xi Jinping, el primer ministro de India, Narendra Modi, y ha recibido una llamada telefónica del líder ruso Vladimir Putin.