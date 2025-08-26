Justicia de Brasil ordena vigilancia permanente a residencia de Jair Bolsonaro

El juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil Alexandre de Moraes ordenó el martes que la policía vigile el cumplimiento de las medidas cautelares impuestas al expresidente Jair Bolsonaro a tiempo completo, con el despliegue de agentes policiales.

Bolsonaro es acusado en un juicio que investiga un intento de golpe de Estado y ha sido imputado por la Policía Federal en una investigación por coacción a la justicia, en cuyo caso se ordenó su arresto domiciliario.

"Ordeno a la Policía Criminal del Distrito Federal que realice un monitoreo a tiempo completo de las medidas cautelares impuestas a Jair Messias Bolsonaro, desplegando equipos para monitorizar en tiempo real el domicilio del acusado, donde se encuentra bajo arresto domiciliario", dijo Moraes en la decisión.

En la justificación de la decisión, Moraes también citó la proximidad del juicio por intento de golpe de Estado y que el seguimiento serviría para garantizar la aplicación de la ley penal.

Bolsonaro se encuentra bajo arresto domiciliario desde principios de agosto tras incumplir las medidas cautelares que le fueron impuestas.

Contactada por Reuters, la defensa de Bolsonaro no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.