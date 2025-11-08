Irán anuncia cortes de agua en Teherán ante la peor sequía en décadas

El gobierno iraní tiene previsto cortar periódicamente el suministro de agua en Teherán, metrópolis de más de 10 millones de habitantes, con el fin de limitar el consumo y frenar el "desperdicio", en un momento en que Irán enfrenta una sequía sin precedentes.

Irán afronta este año su peor sequía en décadas y en la capital iraní el bajo nivel de precipitaciones es "prácticamente sin precedentes desde hace un siglo", declaró un responsable local en octubre.

De las 31 provincias que tiene el país, 15 no recibieron ni una sola gota de lluvia desde octubre, informó el sábado la agencia Isna.

Para ahorrar agua el gobierno prevé cortes en Teherán.

"Esto permitirá evitar el desperdicio, aunque pueda ocasionar inconvenientes", declaró en la televisión estatal el ministro iraní de Energía, Abas Ali Abadi.

Varios medios locales han informado de cortes nocturnos.

El presidente iraní advirtió el jueves que Teherán podría tener que ser evacuada debido a la escasez de agua si no llueve antes de fin de año. Masoud Pezeshkian no precisó cómo se llevaría a cabo una operación de ese tipo.

La capital iraní, situada en la ladera sur de la cordillera de Alborz, experimenta veranos calurosos y secos, otoños a veces lluviosos e inviernos que pueden ser duros y nevados.

Los habitantes de Teherán consumen alrededor de 3 millones de metros cúbicos de agua por día, según los medios locales, y el principal embalse de Teherán está prácticamente seco.