Hallan bolsas con cadáveres en capital de Guatemala

Al menos ocho cadáveres envueltos en bolsas plásticas fueron hallados este viernes bajo un puente de una carretera en un poblado al este de la capital de Guatemala, informaron socorristas.

El país centroamericano es azotado por la violencia criminal, principalmente por el accionar de las temibles pandillas.

"Se confirman ocho cadáveres en bolsas" plásticas debajo del puente San Juan, ubicado en el municipio de Palencia, dijo a periodistas el vocero de Bomberos Voluntarios, Hans Lemus.

Los cuerpos fueron abandonados entre la maleza en bolsas de distintos colores y amarradas en la parte superior, según imágenes de la televisión local.

Lemus comentó que desconocen el sexo de las víctimas o si presentan señales de violencia pues personal del Ministerio Público (Fiscalía) será el encargado de procesar la escena del siniestro.

El hallazgo se da el mismo día que asumió Marco Antonio Villeda como ministro de Gobernación (Interior) tras la destitución de su predecesor, Francisco Jiménez, en medio de una crisis política por la fuga de 20 cabecillas de la pandilla Barrio 18 de una cárcel.

Hasta el momento solo cuatro pandilleros han sido recapturados.

El gobierno del presidente Bernardo Arévalo no se ha pronunciado por el múltiple crimen.

Las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha fueron declaradas organizaciones "terroristas" por Estados Unidos y Guatemala.

Casi la mitad de la violencia en el país es atribuida por las autoridades al narcotráfico y las pandillas que se dedican a extorsionar a comerciantes y empresarios de transporte de pasajeros.

Según cifras oficiales, Guatemala cerró el año pasado con una tasa de homicidios de 16,1 por cada 100,000 habitantes, más del doble del promedio mundial.