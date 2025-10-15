Fuga de pandilleros genera crisis política en Guatemala

Ciudad de Guatemala. La fuga de 20 pandilleros "de alta peligrosidad" desde una cárcel desató una crisis política en Guatemala, con críticas al presidente Bernardo Arévalo y llamados a que renuncie el ministro encargado de seguridad.

Las autoridades revelaron el domingo la fuga de los reos de la pandilla Barrio 18, declarada organización "terrorista" por Washington, desde la prisión Fraijanes II, situada cerca de la capital.

Sin embargo, el gobierno no precisó la fecha de la evasión, que ocurre en medio del aumento de homicidios en el país.

Estados Unidos calificó de "inaceptable" la fuga, mientras políticos, analistas y gremios empresariales alzaron sus voces contra la inacción del gobierno.

Cuando se hizo pública la fuga Arévalo se encontraba en Europa, donde se reunió el sábado con el papa León XIV, y regresó a Guatemala el lunes.