Fuerza de la ONU en Líbano anuncia la muerte de dos de sus cascos azules

La Fuerza Provisional de la ONU en Líbano (Finul) informó que dos de sus efectivos murieron el lunes en una explosión en el sur del país, después de que otro casco azul falleciera el día anterior.

"Dos cascos azules de la Finul murieron trágicamente hoy [lunes] en el sur del Líbano, cuando una explosión de origen desconocido destruyó su vehículo cerca de Bani Hayyan. Un tercer casco azul resultó gravemente herido y un cuarto también sufrió lesiones", indicó la fuerza en un comunicado.

"Se trata del segundo incidente mortal en las últimas 24 horas", añadió el comunicado, en referencia a la muerte de un casco azul indonesio, fallecido el domingo por la explosión de un proyectil de origen desconocido en la zona fronteriza.

La Finul actúa como fuerza de mantenimiento de la paz entre Israel y Líbano desde 1978, pero desde el 2 de marzo se encuentra bajo el fuego cruzado del ejército israelí y del movimiento proiraní Hezbolá, que reanudaron los combates.

Tras los "incidentes gravísimos sufridos por los cascos azules de la Finul", Francia solicitó una reunión de urgencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, anunció este lunes su ministro de Exteriores en la red social X.

Los cerca de 8,200 soldados de 47 países de la misión se han visto atrapados en el conflicto en el marco de la guerra en Oriente Medio, desatada por el ataque conjunto del 28 de febrero de Israel y Estados Unidos contra Irán.

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