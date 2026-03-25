EU condiciona las garantías de seguridad a que Ucrania renuncie a región de Donbás: Zelenski

Estados Unidos está condicionando su oferta de garantías de seguridad para un acuerdo de paz en Ucrania a que Kiev ceda toda la región oriental del Dombás a Rusia, dijo el presidente Volodímir Zelenski a Reuters en una entrevista.

Con Estados Unidos centrado en su propio conflicto con Irán, el presidente Donald Trump está ejerciendo presión sobre Ucrania en un intento para poner fin rápidamente a la guerra de cuatro años desencadenada por la invasión rusa de 2022, dijo Zelenski.

"Sin duda, Oriente Medio influye en el presidente Trump y creo que también en sus próximos pasos. En mi opinión, el presidente Trump, lamentablemente, sigue optando por una estrategia de ejercer más presión sobre la parte ucraniana", aseguró a Reuters.

Estados Unidos, Rusia y Ucrania han celebrado este año tres rondas de conversaciones trilaterales de alto nivel en Abu Dabi y Ginebra con el fin de negociar el fin del conflicto más sangriento de Europa desde la Segunda Guerra Mundial, que ha devastado amplias zonas de Ucrania y ha causado la muerte de cientos de miles de personas.

El líder ucraniano ha afirmado en repetidas ocasiones que se necesitan sólidas garantías de seguridad por parte de los socios internacionales para asegurar que Rusia no reanude las hostilidades en el futuro, una vez se haya acordado cualquier tratado de paz.

De acuerdo a Zelenski, siguen sin resolverse dos asuntos fundamentales en relación con las garantías de seguridad: ¿Quién ayudaría a financiar la compra de armas de Ucrania para mantener su disuasión militar, y cómo responderían exactamente sus aliados ante cualquier futura agresión rusa?.

"Los estadounidenses están dispuestos a concretar estas garantías a alto nivel una vez que Ucrania esté lista para retirarse del Donbás", dijo el líder de 48 años, que añadió que comprendía las "sutilezas" de la postura estadounidense, aunque él mismo no había participado directamente en las conversaciones trilaterales.

El presidente ruso, Vladímir Putin, insiste en que el control de todo el Dombás es un elemento esencial de sus objetivos bélicos, que Moscú lograría en el campo de batalla si no pudiera hacerlo en la mesa de negociaciones.

Pero el avance de Rusia ha sido lento en los últimos dos años. Los analistas militares afirman que podría llevar mucho tiempo y una cantidad significativa de efectivos conquistar todo el Dombás, que incluye el llamado "cinturón de fortalezas", un conjunto de ciudades fuertemente fortificadas por el ejército ucraniano.

Zelenski advirtió de que una retirada comprometería la seguridad tanto de Ucrania como, por extensión, de Europa, al entregar las sólidas posiciones defensivas de la región a Rusia.

"Me gustaría mucho que la parte estadounidense comprendiera que la parte oriental de nuestro país forma parte de nuestras garantías de seguridad", dijo.

La Casa Blanca no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Zelenski había declarado en enero que un documento de garantías de seguridad entre Ucrania y Estados Unidos estaba "100% listo" y a la espera de ser firmado. El martes, tras las conversaciones del fin de semana entre funcionarios estadounidenses y ucranianos en Miami, dijo que aún quedaba trabajo por hacer.

Rusia apuesta a que EU se retirará, dice Zelenski

En declaraciones realizadas en una sala de reuniones dorada de las oficinas presidenciales en el centro de Kiev, Zelenski dijo que Rusia apostaba a que Washington perdería interés si las conversaciones de paz se estancaban y se retiraría. Reconoció que existía cierto riesgo de que esto ocurriera.

La cuarta ronda de conversaciones trilaterales prevista para este mes se pospuso debido al conflicto con Irán.

Zelenski cuestionó, sin embargo, si Rusia estaba dispuesta a sacrificar a cientos de miles de soldados más en un intento por capturar la zona del Dombás que aún no controla -unos 6,000 km²-. Reiteró que una cumbre con Trump, Putin y él mismo era la única forma de resolver los asuntos pendientes sobre el territorio y las garantías de seguridad para cerrar un acuerdo de paz.

El líder ucraniano restó importancia a la tensión pasada entre él y Trump. "No soy una caja de bombones ni un automóvil, para que le guste o le disguste a una persona u otra", dijo. "En mi opinión, el presidente de los Estados Unidos ve esto de forma más pragmática, y probablemente quiera que la guerra termine rápidamente. Nosotros también queremos que termine rápidamente".

Tras el intenso bombardeo ruso de ciudades ucranianas el miércoles, Zelenski agradeció a la Administración Trump que mantuviera el suministro de sistemas de defensa antimisiles Patriot, a pesar del aumento de la demanda de estas armas debido al conflicto en el golfo Pérsico.

Las autoridades ucranianas habían expresado anteriormente su temor a que los envíos de misiles Patriot de fabricación estadounidense -los únicos misiles del arsenal de Ucrania capaces de derribar misiles balísticos rusos- se agotaran debido al conflicto con Irán.

"Los envíos no se han interrumpido. Estoy muy agradecido al presidente Trump y a su equipo", dijo Zelenski. "Pero este suministro de misiles Patriot no es tan grande como necesitamos".

Mientras tanto, Ucrania estaba avanzando en la producción de sus propios misiles de largo alcance y drones, lo que le permitía atacar en el interior de Rusia en represalia por los bombardeos rusos sobre ciudades ucranianas, dijo Zelenski.