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Española Aena se adjudica concesión de aeropuerto de Río de Janeiro con 552 millones dólares
Aena superó las ofertas de Zurich Airport y de un consorcio formado por Vinci Compass y Changi de Singapur, que actualmente gestiona Galeão.
El operador aeroportuario español Aena se adjudicó el lunes la licitación para la concesión de la gestión del aeropuerto internacional Galeão de Río de Janeiro, asegurándose así un contrato para gestionar el tercer aeropuerto más transitado de Brasil hasta 2039.
La oferta ganadora de Aena ascendió a 2,900 millones de reales (552.10 millones de dólares).
El gobierno de Brasil había fijado un precio mínimo de 932 millones de reales.
Aena superó las ofertas de Zurich Airport y de un consorcio formado por Vinci Compass y Changi de Singapur, que actualmente gestiona Galeão.
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Galeão registró un récord de 17.8 millones de pasajeros el año pasado, frente a los 14.5 millones de 2024.
En virtud del contrato de concesión, Aena gestionará el 100% de las operaciones de Galeão y pagará al gobierno el 20% de sus ingresos brutos anuales.
Esto supone un cambio respecto al contrato anterior, en virtud del cual el gobierno poseía una participación del 49% a través de la empresa estatal Infraero.
Aena ya gestiona varios aeropuertos brasileños, entre ellos el de Congonhas, en São Paulo, el segundo más transitado del país.
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rrg