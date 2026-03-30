Española Aena se adjudica concesión de aeropuerto de Río de Janeiro con 552 millones dólares

El operador aeroportuario español Aena se ⁠adjudicó el lunes la licitación para la concesión de la gestión del aeropuerto internacional ⁠Galeão de Río de Janeiro, ⁠asegurándose así un contrato para gestionar el tercer aeropuerto más transitado de Brasil hasta 2039.

La oferta ganadora de Aena ascendió a 2,900 millones de reales (552.10 millones de dólares).

El gobierno de Brasil había fijado un precio mínimo de 932 millones de reales.

Aena superó las ofertas de Zurich Airport y de un consorcio formado por Vinci Compass y Changi de Singapur, que actualmente gestiona Galeão.

Galeão registró un récord de 17.8 millones de pasajeros el año pasado, frente a los 14.5 millones de 2024.

En virtud del contrato de concesión, Aena gestionará el 100% de las ⁠operaciones de Galeão y ⁠pagará al gobierno ⁠el 20% de sus ingresos brutos anuales.

Esto supone un ⁠cambio respecto al contrato anterior, en virtud del cual el gobierno poseía una participación del 49% a través de la empresa estatal Infraero.

Aena ya gestiona varios aeropuertos brasileños, entre ellos el de Congonhas, en São Paulo, el ⁠segundo más transitado del país.

rrg