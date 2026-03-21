Semana Santa 2026: fechas clave y cuándo inician las vacaciones

La Semana Santa 2026 se acerca y con ella uno de los periodos más esperados del año para millones de mexicanos, tanto por su profundo significado religioso como por la oportunidad de descanso y convivencia familiar. Esta conmemoración de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo tendrá lugar entre el domingo 29 de marzo y el domingo 5 de abril de 2026, según el calendario religioso y civil vigente.

En México, la Semana Santa es también una temporada de intensa actividad turística y cultural, con celebraciones tradicionales y eventos religiosos en distintas regiones del país, como lo refleja la atención mediática nacional sobre este periodo. Además, familias, estudiantes y trabajadores comienzan a planear viajes, escapadas o actividades locales para aprovechar al máximo este periodo de descanso y reflexión.

Fechas clave de la Semana Santa

La Semana Santa se determina cada año con base en el equinoccio de primavera y la primera luna llena posterior, lo que explica por qué sus fechas cambian anualmente. Para este año, las jornadas más importantes dentro de esta celebración son:

Domingo de Ramos : 29 de marzo, que marca el inicio oficial de la Semana Santa.

: 29 de marzo, que marca el inicio oficial de la Semana Santa. Jueves Santo : 2 de abril, conmemorando la Última Cena.

: 2 de abril, conmemorando la Última Cena. Viernes Santo : 3 de abril, día en que se recuerda la pasión y crucifixión de Jesús.

: 3 de abril, día en que se recuerda la pasión y crucifixión de Jesús. Sábado de Gloria : 4 de abril, tradicionalmente un día de recogimiento.

: 4 de abril, tradicionalmente un día de recogimiento. Domingo de Resurrección o Pascua: 5 de abril, celebración central de la resurrección.

Estos días, aunque muy significativos desde el punto de vista religioso, no se incluyen como descanso obligatorio en la Ley Federal del Trabajo (LFT), por lo que la mayoría de los empleados labora con normalidad, salvo acuerdos internos o políticas de algunas empresas que conceden Jueves y Viernes Santo como días libres.

¿Cuándo comienzan y terminan las vacaciones escolares?

Para muchas familias mexicanas, la Semana Santa también es un momento de tradición cultural y turismo. Miles de personas aprovechan los días de asueto para visitar destinos de playa, zonas coloniales, pueblos mágicos o eventos gastronómicos y artísticos que se multiplican cada año.

Mientras que para los trabajadores no siempre existen días de descanso garantizados, los estudiantes de educación básica sí cuentan con vacaciones oficiales durante este periodo. El calendario escolar 2025‑2026 de la Secretaría de Educación Pública (SEP) establece que: