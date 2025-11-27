Detienen a jefes de constructora por incendio en Hong Kong; hay 83 muertos y 300 desaparecidos

La policía de Hong Kong detuvo el jueves a los responsables de una empresa constructora, sospechosos de homicidio involuntario, por el peor incendio de la ciudad en casi 80 años, en el que murieron al menos 83 personas y decenas más se encuentran desaparecidas.

Los bomberos de Hong Kong controlaron la mayor parte del incendio que arrasó con el complejo de Wang Fuk Court, en el distrito norteño de Tai Po. El edificio se estaba reformando y estaba envuelto en andamios de bambú y cubierto por una malla verde. Los equipos de rescate lucharon durante más de un día contra el intenso calor y el denso humo para llegar hasta los residentes que se temía que estuvieran atrapados en los pisos superiores.

Un vídeo mostraba a los bomberos con linternas buscando entre los restos carbonizados de las torres el jueves por la noche. En una conferencia de prensa en las primeras horas del viernes, las autoridades dijeron que esperaban que las llamas quedaran completamente extinguidas en las próximas horas. Una mujer angustiada buscaba a su hija con una foto de su graduación en el exterior de un refugio, uno de los ocho que, según las autoridades, acogen a 900 residentes. "Ella y su padre aún no han salido", sollozaba la mujer de 52 años, que solo dio su apellido, Ng, con la foto de la graduación de su hija. "No había agua para salvar nuestro edificio".

La policía detuvo a dos directores y a un asesor de ingeniería de Prestige Construction, empresa contratada para realizar el mantenimiento de los edificios. La policía dijo que los arrestados eran sospechosos de homicidio involuntario por utilizar materiales inseguros.

"Tenemos razones para creer que los responsables de la empresa incurrieron en una grave negligencia, lo que provocó este accidente e hizo que el fuego se propagara sin control, causando importantes víctimas", dijo la superintendente de policía Eileen Chung. Prestige no contestó a las repetidas llamadas en busca de comentarios. La policía se incautó de documentos de licitación, una lista de empleados, 14 computadores y tres teléfonos móviles en una redada en las oficinas de la empresa, añadió el Gobierno.

EL peor incendio desde 1948

El número de muertos confirmados se elevó a 83 a medianoche del jueves en Hong Kong, informaron los servicios de emergencia de Hong Kong. Se trata del incendio más mortífero desde 1948, cuando 176 personas perdieron la vida en el incendio de un almacén.

El Gobierno había dicho a primera hora del jueves que 279 personas estaban desaparecidas, pero la cifra no se ha actualizado en 24 horas.

En la segunda noche tras el incendio, decenas de evacuados instalaron colchones en un centro comercial cercano, y muchos afirmaron que los centros de evacuación oficiales deberían reservarse para los más necesitados.

La gente -desde ancianos hasta escolares- se envolvió en edredones y se acurrucó en tiendas de campaña frente a un restaurante McDonald"s y tiendas de comestibles, mientras un flujo constante de voluntarios repartía aperitivos y artículos de aseo.

Más de 4,600 personas vivían en los ocho bloques del complejo de 2,000 apartamentos de este centro financiero, que lucha por superar la escasez crónica de viviendas asequibles. (1 dólar = 7.7779 dólares hongkoneses)